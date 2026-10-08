La despedida de Alba Carrillo a Maricarmen con una pregunta sobre los reyes y un claro zasca al programa de Iker Jiménez

Alba Carrillo ha arrancado 'El sótano club' este jueves haciéndose eco del fallecimiento de Maricarmen a los 87 años con una emotiva carta. Así, la presentadora de TEN ha reflexionado sobre la campaña de desprestigio que la anciana desahuciada sufrió por parte de algunos programas de televisión durante los últimos días, poniendo también el foco en la importancia del movimiento social que ha dejado como legado.

"Esta noche he querido escribir una carta a Maricarmen. Era una anciana, nuestra abuela, como tu abuela, la mía", ha comenzado explicando la ex modelo durante el inicio del programa, lamentando la pérdida de la vecina del Retiro, que tras dos semanas ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid a raíz de su desahucio, no ha podido salir adelante.

Alba Carrillo dispara contra 'Horizonte' tras la muerte de Maricarmen: "Murió después de que la acusaran de cuentista"

Y en su carta abierta, Alba Carrillo no ha evitado señalar a quienes han intentado desprestigiar su imagen. "Murió horas después de que la acusaran en una televisión generalista de ser una cuentista, una actriz, que la habían pillado en un casting para favorecer al gobierno en una campaña electoral", ha señalado haciendo referencia a una de las últimas teorías difundidas en 'Horizonte' en Cuatro. "Pero también días después de que mucha gente con corazón y humanidad decidiera decir basta al problema de la vivienda", ha añadido.

"Con Maricarmen por bandera, has actuado de palanca, Mari Carmen. Has movido conciencia, de los que la tienen, claro. Has creado un movimiento social porque un país que desprotege a los más vulnerables es un país abocado a la catástrofe", ha sentenciado la conductora de 'El sótano club' aplaudiendo la movilización que continúa en la Puerta del Sol y las calles para frenar los desahucios y exigir medidas contra la especulación.

Así, Alba Carrillo ha arremetido contra quienes se desmarcan de esta lucha y la critican desde fuera. "Este sentimiento sí que es patriótico y de hermandad: que ninguno de nosotros se quede fuera de los márgenes. Todos juntos, hacia adelante. Lo básico para todos", ha recordado la presentadora, que lejos de quedarse ahí ha dado la voz de alarma por el panorama político actual en plena carrera electoral.

Otra vez, no podemos empezar con un: buenas tardes.

Empezamos con esta carta dedicada a Mari Carmen y a la lucha de muchos.#ElSótano08O pic.twitter.com/C9cK3jELRB — TEN TV (@TENtv) October 8, 2026

"Y esto ocurre en un contexto en el que hay partidos políticos que quieren acabar con las pensiones de nuestros mayores, la sanidad pública y la educación pública. Los servicios públicos de un Estado solidario, lo único que nos aseguran es que casi nadie se queda por el camino. Cuanto más se privatice, peor", ha asegurado la ex modelo.

A su vez, no ha dudado en señalar a los grandes ausentes en toda esta oleada de reacciones y manifestaciones. "Pero ¿cómo se puede dormir sabiendo que hay una anciana que va a salir de su casa cuando le quedan días de vida? Y otra pregunta: ¿dónde están nuestros reyes?", ha preguntado Alba Carrillo apuntando a la Casa Real. "No he leído ni un mensaje de solidaridad en un momento tan complicado para todos los ciudadanos, sin entrar en temas políticos. Es un problema transversal", ha señalado para terminar.