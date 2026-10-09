La desaparición de Alejandra Herranz al frente del 'Telediario' de RTVE: Ausente durante toda esta semana por un motivo de peso

Los habituales espectadores del 'Telediario' de TVE se han preguntado en los últimos días qué ha sucedido con Alejandra Herranz después de que la presentadora haya desaparecido por completo de su puesto durante toda la semana y haya sido relevada por la periodista Marina Ribel, a pesar de que su habitual sustituta era Lourdes Maldonado.

La ausencia de Alejandra Herranz del 'Telediario 1' se ha producido además en una semana muy convulsa, pues el lunes La 1 ofreció un especial informativo tanto a primera hora como en sustitución del segundo bloque de 'Mañaneros 360' tras el anuncio del adelanto de las elecciones al 29 de noviembre por parte de Pedro Sánchez. Sin embargo, ambos especiales fueron conducidos por Marina Ribel.

La presentadora tampoco ha estado presente en unas jornadas cruciales, marcadas por la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa y que derivó en las manifestaciones y acampadas que se están realizando por toda España, el intento de aprobar nuevos decretos sobre vivienda y la posterior convocatoria de elecciones y de una Huelga General para el 11 de noviembre.

Pues bien, tal y como ha podido verificar El Televisero, la ausencia de Alejandra Herranz en el 'Telediario 1' durante estos días se debe estrictamente a asuntos personales. Además, tal y como nos aclaran fuentes de RTVE la presentadora retomará su puesto habitual al frente de la primera edición el próximo martes 13 de octubre, superado el puente de la Hispanidad.

Como decimos, en su ausencia está siendo Marina Ribel quién se está haciendo cargo de conducir la primera edición del 'Telediario' haciéndose poco a poco un hueco como una de las presentadoras de los informativos de RTVE tras haber sustituido en otras ocasiones tanto a la propia Alejandra Herranz como a Lourdes Maldonado y Marc Sala en el 'Telediario Fin de Semana' y ser una de las caras habituales del Canal 24 horas.

En los últimos meses, Marina Ribel ha formado parte también de coberturas especiales como la visita del Papa a España, los terremotos en Venezuela, los incendios forestales o los temporales que han afectado a diferentes zonas de España desplazándose hasta el lugar de los hechos.

¿Quién es Marina Ribel, la sustituta de Alejandra Herranz?

Marina Ribel en el 'Telediario 1'

Marina Ribel nació en Soria y es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. La joven realizó el último curso de la carrera en la Universidad de Szeged, en Hungría, gracias a una beca Erasmus. Durante sus estudios, la periodista trabajó en el Heraldo de Soria o Radio Televisión Castilla y León.

Además de su formación en el ámbito de la comunicación, Marina cuenta con un Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, título que obtuvo en 2013 en la Universidad Autónoma de Madrid.

Tras finalizar la licenciatura, cursó el Máster de Televisión de TVE en la Universidad Rey Juan Carlos, lo cual le permitió acceder a un puesto temporal como redactora en el Telediario matinal y en el Canal 24 horas de la corporación pública en 2014. Entre 2015 y 2017 volvió a TVE como redactora del 'Telediario' haciendo sus primeros pinitos delante de la cámara en la edición de fin de semana en la que ahora debuta como presentadora.

Después, Marina Ribel pasó de forma fugaz por Telemadrid en 'Aquí en Madrid' y por 'Las mañanas de Cuatro'. Su gran oportunidad le llegó en enero de 2018 cuando fichó por 'El programa de Ana Rosa' donde formó parte del equipo de reporteros.

Tras dos años en el espacio de Telecinco, Marina Ribel volvió a TVE formando parte del equipo de 'La hora de La 1' en su primera etapa con Mónica López siendo la encargada de la sección de redes sociales. Posteriormente pasó a ser reportera en el programa hasta que dio el salto al Canal 24 horas como presentadora.