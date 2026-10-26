La Defensora de la Audiencia de RTVE emite este veredicto ante la polémica de 'Malas Lenguas': "Pedimos explicaciones a la dirección"

Este mes de octubre, muchas de las quejas que ha recibido la Defensora de la Audiencia de RTVE han sido por el insulto que Arantxa Sánchez profirió en 'Malas Lenguas' contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La última entrega de 'RTVE Responde' dedicó parte de su emisión a las críticas de "varios espectadores" por "la manera en la que una tertuliana del programa 'Malas Lenguas' se refirió al presidente del Gobierno".

La presentadora de 'RTVE Responde', Beatriz Ariño, hacía referencia al término "cabrón" que la colaboradora usó para referirse a Pedro Sánchez en el programa del martes 6 de octubre. Aunque Arantxa justificó su insulto alegando que se refería al "macho de la cabra", pidiendo perdón por "si alguien se ha sentido ofendido", a los espectadores del espacio vespertino les pareció vergonzoso este calificativo.

Ahora, la Defensora de la Audiencia de RTVE ha explicado lo ocurrido, asegurando que la tertuliana "usó un término insultante que trató de justificar diciendo que había utilizado un acrónimo. Lo que hizo fue darle un significado a cada letra que consideramos un exabrupto". Acto seguido, Ariño dio paso a las imágenes del polémico momento, en las que Arantxa Sánchez criticaba un tuit de Óscar Puente.

En su mensaje en la red social X, el ministro de Transportes decía que "puedes votar a la 'V' de Vivienda o la 'B' de Buitre", a lo que la colaboradora añadió "una tercera vía, porque Pedro Sánchez no es ni la 'V' de Vivienda ni la 'B' de Buitre. También se puede votar al macho de la cabra, al cabrón. Puedes votar corrupción, abandono de Ceuta, bronca, robar, okupación o nepotismo". Ante esto, Esther Palomera pidió a su compañera que "no se usen determinados tipos de palabras".

'RTVE Responde' lamenta el "exabrupto" de Arantxa Sánchez al presidente del Gobierno

Tras la emisión de las imágenes, la presentadora de 'RTVE Responde' volvió a tomar la palabra para recordar que la presentadora "reprochó el uso de esa expresión", y que antes de finalizar el programa, le "volvieron a dar la oportunidad de explicarse y pedir disculpas a la colaboradora". En el vídeo se ve a Gonzalo Miró ofreciendo a Arantxa Sánchez la "oportunidad de corregir esas palabras".

Sin embargo, ella insistía que no había "insultado a nadie, lo quiero aclarar. Por el respeto que le tengo a este programa, si alguien se ha sentido ofendido, bien sea el presidente del gobierno o en esta mesa, pido disculpas. Luego haré públicas mis notitas en las que se ve perfectamente como la palabra cabrón, el macho de la cabra, tiene su acrónimo y su razón", se justificó la colaboradora.

De regreso al plató, Beatriz Ariño dejó claro que "tras visionar el programa y entendiendo que los espectadores tenían razón, pedimos las oportunas explicaciones a la dirección de magacines, de quien depende el programa 'Malas Lenguas'": "En su respuesta a la Defensora recordaron que la libertad de expresión tiene límites y que no se dejó pasar el exabrupto. Aplicando el manual de estilo de RTVE que rechaza el uso de expresiones insultantes, injuriosas o vejatorias decidieron levantar uno de los contenidos previstos en el programa y destinar ese tiempo para dar a la colaboradora la oportunidad de disculparse".

"El insulto y las faltas de respeto no tienen cabida en la Radio Televisión Pública, así que seguiré reclamando que no se tolere y que se actúe inmediatamente en el caso de que se produzcan", sentenció la presentadora de 'RTVE Responde', comprometiéndose a luchar contra este tipo de comportamientos.