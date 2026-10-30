La conmovedora despedida de Santi Acosta y Bea Archidona en 'De Viernes' a Raúl Triguero: "A este equipo le cuesta mucho seguir sin ti"

Después de días de incertidumbre, este viernes se han confirmado los peores presagios. Raúl González Trigueros, guionista, reportero y periodista de 'De Viernes' se encuentra entre las 69 víctimas mortales que ha dejado el accidente de los trenes de Urda (Toledo).

Una pérdida que ha dejado completamente desolados a sus compañeros de programa y a sus amigos de la tele. Después de que tanto 'De Viernes' como Mediaset ofrecieran sendos comunicados en redes sociales y de que muchos de los que compartieron vida profesional con él en 'Sálvame'; ahora han sido sus compañeros del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona los que le han hecho un emotivo homenaje.

Nada más arrancar, los dos presentadores se han mostrado completamente rotos mientras aparecían imágenes de Raúl González Triguero justo detrás de ellos. "Nos gustaría empezar este programa diciendo buenas noches, pero no lo son, no lo son para las víctimas del accidente de Toledo ni para sus familias. Tampoco lo son para nosotros. Hay una frase que escuchamos mucho que es la vida sigue, pero la vida no siempre sigue", ha aseverado Santi Acosta quebrándosele la voz.

"La vida es preciosa Santi, pero la vida a veces se para como se ha parado para muchas personas, muchas familias en esa mañana del miércoles 28. Se ha parado para ti, Raúl, se ha parado para tus padres, Paqui y Paco, que son maravillosos, para tu hermana Nora, tú no sabes como lloraba tu hermana, para tu sobrino del que tanto hablabas. Se ha parado para Marcos, tu marido, el amor de tu vida. Es guapísimo, es altísimo, pero eso solo es el envoltorio de la belleza que lleva dentro. Para todos tus amigos, tus amigas y para tus compañeros de profesión y especialmente para los compañeros de este programa que han hecho un esfuerzo tremendo esta semana, y especialmente hoy, para estar hoy aquí", ha seguido diciendo Beatriz Archidona muy emocionada.

"Para todos nosotros ha sido un privilegio compartir vida con Raúl, conocer a su familia y conocer a sus amigos, que son tan maravillosos como él. Te vamos a mostrar Raúl como tú siempre querías, con las fotos en las que sales más guapo, pero no hemos tenido que elegir mucho porque sales guapo en todas", ha seguido comentando Santi Acosta. "Nos lo decía ayer su madre, que le paraban por la calle por ese pelo tan rubio con esos ojos tan azules", ha apostillado Archidona.

Tras ello, la presentadora ha seguido hablando entre lágrimas. "Raúl González Triguero decimos tus apellidos porque tus padres tienen que estar muy orgullosos del hijo que tienen, de los dos. Muy orgullosos de esa gran familia que nos ha dado a todos una auténtica lección", ha confesado la presentadora. "Una lección de humanidad, de saber estar, de soportar lo peor durante tres días como tantas otras familias que estaban esperando la identificación de sus seres queridos. Nosotros, tal y como tu madre nos ha pedido, queremos que la gente al otro lado sepa como eras porque no eras solo un compañero de trabajo, eras algo más y hablar de ti en pasado ya es muy doloroso", ha seguido comentando Acosta casi sin poder hablar.

"Tú siempre has sido esta casa. Empezaste como editor, luego te colaste en las casas de todos como reportero. Nosotros tuvimos la suerte de que te incorporaras a este equipo como guionista y subdirector haciendo siempre un trabajo impecable, porque en todo lo que hacías eras siempre el mejor y te ganabas a todo el mundo. Ahora, a este equipo le cuesta muchísimo seguir sin ti", ha reconocido Archidona.

"En la redacción de este programa hoy solo ha habido silencio, y dolor muchísimo dolor. Esta mañana hemos vivido algo muy especial, compañeros de otras productoras que se han puesto en contacto con nosotros para darnos su apoyo y para ofrecerse a hacer este programa de hoy, este tu programa, y eso solo se hace cuando la gente quiere alguien de verdad y ese alguien es Raúl, un gran profesional, un gran compañero y una sonrisa increíble", ha apostillado Santi Acosta al respecto volviéndose a quebrar en directo.

Comenzamos la noche como nunca hubiésemos querido. 🖤



Hoy, antes que nada, queremos recordarte.



Te recordaremos siempre, Raúl. Descansa en paz. pic.twitter.com/PeHE1fAT6T — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 30, 2026

El duro mensaje con el que Bea Archidona se ha roto en 'De Viernes'

Beatriz Archidona y Santi Acosta en 'De Viernes'

Tras ello, Bea Archidona ha mandado un mensaje a todas las familias de las víctimas. "Desde aquí además queremos mandar todo nuestro cariño muy fuerte a tu familia, a todas las familias de las víctimas y de los supervivientes, una pronta recuperación a los heridos, y nuestro más profundo reconocimiento y aplauso a todos los voluntarios, profesionales sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los que podemos estar orgullosísimos. Gracias por vuestra entrega, vuestra generosidad y vuestro trabajo", ha destacado la periodista.

"Y a la gente de los pueblos, no solamente de Urda, que se han volcado estos días con todas esas familias, con nosotros y todas las personas que han pasado por allí. Ojalá algo así no vuelva a ocurrir nunca. Es una situación insoportable y no podemos resignarnos a que vuelva a suceder de ninguna manera. Esperamos que todas esas familias encuentren respuestas y se asuman todas las responsabilidades que corresponden ante tanto dolor, tanto sufrimiento y tantas vidas destruidas", ha seguido Santi Acosta.

"Y ahora, con todo el cariño y el respeto que merece un día como hoy vamos a continuar acompañándoles desde este programa tal y como la propia madre de Raúl, Paqui, nos dijo, Raúl quería que este programa siguiera y hoy estuviéramos aquí", ha confesado también Archidona. "Así que Raúl esto va por ti, hasta siempre", ha concluido Santi Acosta.

Pero antes de seguir con la escaleta de 'De Viernes', Bea Archidona ha querido pedir algo a toda la audiencia terminando de romperse por completo. "Y a los que estáis en casa, si tenéis a alguien cerca, decirle que les queréis, llamad a vuestros padres y vuestros abuelos y amadles. No hay que irse a la cama enfadado, cuando salgáis de casa no salgáis enfadados y de verdad sed buenas personas porque ese es el único legado que queda y Raúl era buena persona", ha añadido la presentadora.