La audiencia de RTVE dicta sentencia al estreno de 'Cuánta Guerra', nueva oferta sobre el franquismo, con una crítica unánime

La 1 de TVE estrenó este viernes, 23 de octubre su nueva apuesta para el prime time, 'Cuánta guerra'. En esta nueva oferta sobre la memoria democrática y las víctimas del franquismo, la periodista Conchi Cejudo recorrerá junto a diversos rostros famosos diferentes escenarios de la Guerra Civil para descubrir qué ocurrió con sus antepasados y cómo vivieron el conflicto bélico.

El periodista deportivo y comentarista de fútbol Juan Carlos Rivero y el actor Iván Massagué fueron los primeros invitados del programa. Rivero emprendió un viaje junto a Conchi Cejudo por varios puntos de la geografía española para conocer qué fue de su abuelo Julián durante la Guerra Civil, y recuperar una historia que permanecía parcialmente oculta. Durante su recorrido por Galicia, el periodista descubrió una revelación inesperada sobre su familia.

En el segundo capítulo de 'Cuánta guerra', Cejudo propuso al actor Iván Massagué un viaje por los Pirineos y Andalucía para, de esta forma, recuperar las historias de sus abuelos durante la Guerra Civil y descubrir cómo afrontaron el conflicto. En las próximas entregas del programa pasarán otros invitados del mundo de la cultura como Rozalén, Rodrigo Cuevas, Jedet y Carlos Bardem.

En cada episodio, este nuevo formato de RTVE propone una road movie en la que una personalidad del mundo de la comunicación o la cultura recorre junto a Conchi Cejudo los escenarios vinculados a la historia de sus antepasados. Trincheras, refugios antiaéreos, campos de prisioneros y calles bombardeadas sirven para reconstruir sus vivencias y acercarse a las huellas que dejó el conflicto en sus familias.

A través de estos viajes, el formato combina las emociones y los descubrimientos personales con la investigación histórica. Los archivos desempeñan un papel esencial para completar las historias familiares, recuperar episodios olvidados y arrojar algo de luz sobre las experiencias de quienes vivieron la guerra. Noventa años después, 'Cuanta guerra' plantea un ejercicio de memoria colectiva que parte de las historias individuales para mostrar cómo la Guerra Civil dejó una huella en numerosas familias españolas.

'Cuánta guerra' es una producción de RTVE en colaboración con Minoría Absoluta, responsable de formatos como 'Los archivos secretos del NO-DO' y 'El año que naciste', y está basado en el formato original 'Quanta guerra', de 3Cat. El estreno del programa de La 1 cosechó un 9,3% y 9,4% de share en sus dos primeros episodios, con 992.000 y 838.000 espectadores, respectivamente, convirtiéndose en la tercera oferta más vista de la noche.

#ImparablesRTVE - El estreno de 'Cuánta Guerra' anota un 9,3% de cuota y roza el millón de espectadores de media en @La1_tve.



Más de 2.5 millones de espectadores únicos vieron el programa.



La segunda entrega alcanza un 9,4% y casi 2 millones de contactos.



Puedes verlo aquí:… pic.twitter.com/NjlIal6WJz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 24, 2026

Reacción unánime al estreno de 'Cuánta guerra' en TVE, con una petición repetida

Aunque el formato no tuvo un gran impacto en cuanto a espectadores se refiere, recibió infinidad de buenas críticas en redes sociales. La inmensa mayoría de los usuarios de X alabaron la gran labor de investigación del equipo de 'Cuánta guerra', recordaron lo necesario que es un programa así ante el auge de la extrema derecha en España, con una petición muy repetida: que lo vean ese 19% de los jóvenes, que según un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), consideran como "buena" la etapa de la dictadura de Francisco Franco.

"Totalmente recomendable este programa, sobre todo para esa gente joven que no se dan cuenta ni saben lo que dicen cuando afirman que 'Franco era bueno' o eso de 'con Franco se vivía mejor'", se ha podido leer en una de las reacciones. "Gran programa y muy necesario. Ojalá que todos los que ensalzan el franquismo, lo vean y lo sufran. Gracias", comentaba una espectadora.

"Gracias a RTVE por un formato así, tan necesario y tan bien desarrollado. La Guerra Civil y la dictadura no son solo la historia de los rostros famosos, es la de todos aquellos que la sufrieron y no conocemos", opinaba otro usuario de X, mientras que un último televidente añadía: "está siendo un programa súper bonito, cuánta falta hace que lo vea todo el mundo, para que de verdad vean como se vivía con Franco".

#CuántaGuerraRivero Totalmente recomendable este programa sobre todo para esa gente joven que no se dan cuenta ni saben lo que dicen cuando afirman que "Franco era bueno" o eso de "con Franco se vivía mejor" o el "ojalá volviera alguien como Franco". — Diego Ruiz Ruiz (@DRZRZ83) October 23, 2026

Gran programa y muy necesario.

Ojalá que todos los que ensalzan el franquismo, lo vean y lo sufran. Gracias, @ConchiCejudo#CuántaGuerraRivero

Gracias, @rtve — morenadecolores (Marga Ortiz) (@morenadecolores) October 23, 2026

Está siendo un programa súper bonito, cuánta falta hace que lo vea todo el mundo, para que se verdad vean como se vivía con Franco#CuantaGuerraRivero — Victoria Eva (@Vivishima) October 23, 2026

Por favor, qué programa tan necesario. Gracias a @rtve por un formato así, tan necesario y tan bien desarrollado. La Guerra Civil y la dictadura no son solo la historia de los rostros famosos, es la de todos aquellos que la sufrieron y no conocemos. #CuántaGuerraRivero — J.F. Acroll (@jfacroll) October 23, 2026

Un programa imprescindible #CuántaGuerraRivero que nos recuerda que las consecuencias del golpe de estado fascista del 36 todavía siguen sin resolver. Y también que hoy en día los herederos de esos golpistas nos quieren devolver a esos tiempos oscuros. — Berk #NiUnaMenos 🔻 (@Berkhl) October 23, 2026

#cuantaguerrarivero llorando a moco tendido... ahora mismo tantísimas emociones que no puedo ser racional. Hacía falta un programa así. Gracias. — María Mangas del Pino (@MangasDel4432) October 23, 2026

#CuántaGuerraRivero

Programa muy muy humano sobre unos tiempos inhumanos. — Juanillo (@JuanilloL67) October 23, 2026

#CuántaGuerraRivero me está pareciendo una maravilla este programa. La documentación, las imágenes. Cuánta tristeza!!! — Mª Jesús Feimar 💜🇪🇦🇹🇷🇪🇺 (@majefema) October 23, 2026

#CuantaguerraMassagué, un 2x1, tras #CuantaguerraRivero otra reconstrucción de la memoria para una familia o varias.

Copons bendito, qué programas. — Pedro Enrique (@Perriwy) October 23, 2026

Grande el programa Cuánta guerra. #CuántaGuerraRivero — Némesis (@Nemesiswings) October 23, 2026

Don Juan Carlos Rivero, como comentarista deportivo, sigue sin ser santo de mi devoción. Pero desde hoy, después de ver su historia en #CuántaGuerraRivero goza de mi respeto y afecto personal.

Un abrazo — Jose_Antonio (@jose_jositox) October 23, 2026

#CuántaGuerraRivero

Joder que pedazo de programa!

Solo lleva unos minutos y ya se me a encarnecido el con razón pic.twitter.com/fcep4IAGh7 — Fernando🔻✊🏻 (@fernandillo350) October 23, 2026

Mi querida España. Nos está costando más de lo debido, pero si algo se es que hasta que no se verbaliza o se explícita lo sucedido la herida no sana. ¡Qué falta hace esta sanación colectiva! 🙏#CuántaGuerraRivero — Olga (@iNadurra) October 23, 2026

Más programas de televisión como #CuántaGuerraRivero. Da gusto esta televisión española que nos sigue ofreciendo contenido de grandísima calidad. Este 29 de Noviembre no dejaremos que los de la motosierra nos arrebaten esto. — Raul (@RaulMetal666) October 23, 2026

Vaya documentos!!! Magnífica labor de investigación #cuantaguerrarivero — Rockjo (@TravelerVisit) October 23, 2026

Aqui estamos llorando con Juan Carlos Rivero conociendo a una de sus primas de la que no sabía nada. 🥹🥹 #CuantaGuerraRivero — Reme ۞💚 (@reme_roman) October 23, 2026

Quedan muchas historias que contar, bien por #CuántaGuerraRivero — José Góngora 💪🔻 (@gongoraa) October 23, 2026

#CuántaGuerraRivero qué programa tan bonito, la historia no se debe anular ni olvidar — ernesto (@yomismo_erny83) October 23, 2026