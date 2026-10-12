La arremetida de Nacho Abad en Mediaset amplificando un bulo sobre RTVE y su cobertura del desfile del 12 de octubre 

Pese a que este lunes 12 de octubre es festivo nacional por ser el día de la Hispanidad y pese a que habitualmente siempre se han emitido reposiciones en la mañana, Mediaset ha optado este año por ofrecer su programación matinal habitual y emitir tanto 'En boca de todos' con Nacho Abad en Cuatro como 'El programa de Ana Rosa' y 'El tiempo justo' en Telecinco para seguir en directo el desfile de la Fiesta Nacional.

Y es que este 12 de octubre no es un día cualquiera pues estamos en precampaña electoral debido al adelanto electoral al 29 de noviembre y las manifestaciones y acampadas que hay por toda España por la crisis de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció hace unos días tras ser expulsada de su casa.

Nada más arrancar, Nacho Abad no ha dudado en lanzar un velado dardo a RTVE, la cadena que tradicionalmente retransmite el desfile de la Fiesta Nacional. Así, el presentador ha aprovechado para dejar entrever una crítica a la cadena pública por tratar de silenciar los ataques al presidente del Gobierno.

"Familia, amigos con gusto. Feliz día de la Hispanidad. Hoy les ofrecemos una alternativa a la tradicional y van a poder seguir aquí todo lo que pase en el desfile. Todo. Aquí van a poder seguir todo, incluso lo que otros van a querer silenciar", ha sentenciado Nacho Abad con una alusión clara a que RTVE, supuestamente, silencia los abucheos al presidente del gobierno.

Algo que se ha demostrado ser falso pues una vez más TVE ha mostrado los gritos e insultos contra el Presidente a su llegada al desfile. Así, los micrófonos de la cadena pública han captado al igual que el del resto de medios los cánticos de "Pedro Sánchez hijo de p***". Y el propio Xabier Fortes ha vuelto a pronunciarse al respecto de los mismos. "Y esos son los comentarios a los que hacíamos referencia, que habitualmente en forma de silbidos o de esto que acaban de escuchar", comentaba el presentador de RTVE.

📺 Nacho Abad comienza muy fuerte 'En Boca de Todos' (@EnBocaDe_Todos) el Día de la Hispanidad:



"Hoy les ofrecemos una alternativa a la tradicional y van a poder seguir todo lo que pase en el desfile, todo. Incluso lo que otros van a querer silenciar" pic.twitter.com/6azl1OEgL2 — Vozpópuli (@voz_populi) October 12, 2026

Posteriormente, Nacho Abad ha pedido silencio en el plató de 'En boca de todos' ante la llegada de Pedro Sánchez al desfile. "Llega Pedro Sánchez, vamos a escuchar si se le abuchea o no", le ha solicitado el presentador a Ramón Espinar cuando el ex político estaba cuestionándole por sus ataques a la directora de la Guardia Civil, asegurando que él a esa persona si que la abuchearía. "Claro que le pitarán, si estáis llamando a que le piten pues le pitarán", ha reaccionado Ramón Espinar.

Después, la reportera de 'En boca de todos' ha comentado con sorna el tema de los abucheos. "Te iba a decir, Nacho, que debía estar toda la gente que está aquí en el desfile viendo nuestro programa y que habrán sido abducidos por nuestras antenas y nuestro 5G para decir lo que ya saben, Pedro Sánchez lo que sigue, se ve que hemos sido nosotros los que lo hemos alentado", ha aseverado Leticia Santos con cierta ironía. "Han empezado a corear ahora todos juntos, a ver que dicen", ha seguido diciendo la periodista. "No hace falta Leticia, sigue hablando", le ha animado el presentador. "Pero si eso es lo que queréis", ha añadido Ramón Espinar.

"Que vergüenza. ¿A vosotros os parece que en un país democrático se pueda gritar e insultar al presidente del Gobierno? A mí me da vergüenza ajena", ha espetado por su parte Marta Sanchiz. "Pero si les gusta eso, están disfrutando, trabajan para que eso pase, trabajan para que la mitad de los españoles no nos sintamos cómodos el 12 de octubre, no vamos porque es un nido de fachas", ha sentenciado Ramón Espinar señalando tanto a Antonio Naranjo como a Carlos Cuesta.

Antonio Naranjo se suma al señalamiento contra RTVE

Después, una vez ya había acabado 'En boca de todos', Antonio Naranjo no ha dudado en utilizar sus redes sociales para hacer un nuevo señalamiento a RTVE por su cobertura del 12 de octubre y ha aprovechado para emplazar a su audiencia a que pongan este lunes por la noche su programa en Telemadrid.

"Lo que está haciendo RTVE hoy es de juzgado de guardia. En mi vida he visto semejante desvergüenza y manipulación para ayudar a un político. Esta noche a las 21.30h pueden ustedes ver algo más decente en el 'Análisis diario de la noche'. Allí les espero si gustan", ha sentenciado. Una crítica que no se corresponde con la realidad pues TVE no ha silenciado ningún tipo de ataque a Pedro Sánchez y de hecho ha dado altavoz a los ultras que han intentado llegar a la acampada de Sol entre gritos de "rojo que veo, rojo que pateo" o "Rojo muerto, abono pa mi huerto".