La anécdota de la reina Letizia con un reportero de TPA, la TV de Asturias: "¿Por qué te inventas el nombre de tu compañera?"

"Pueden quitar a la reina Letizia del periodismo, pero jamás quitarán el periodismo de la reina Letizia". Esa es una de las frases que más se repite cada vez que la esposa de Felipe VI pronuncia un discurso o protagoniza alguna campaña institucional. Y este sábado, 24 de octubre, su majestad ha vuelto a demostrar que lleva en la sangre la profesión que abandonó para convertirse en princesa de Asturias y, posteriormente, en reina de España.

Ha sido precisamente en Asturias, durante su visita a la localidad de Llanes, cuando la reina Letizia ha vuelto a ser Letizia Ortiz Rocasolono al encontrarse con un equipo de la televisión asturiana, TPA. Los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, hacían un recorrido por el municipio, nombrado Pueblo Ejemplar 2026. Los cuatro se mostraban muy cercanos con todos los vecinos que se acercaban a saludarles.

En un momento dado, el periodista Max Álvarez, micrófono en mano, se disponía a hacerle una serie de preguntas sobre su visita. Sin embargo, ella se iba se por la tangente y era la que le formulaba: "¿Cómo se llama tu compañera?". La reina Letizia hacía referencia a la operadora de cámara que estaba grabando este encuentro, que no tardaba en viralizarse en redes sociales. "Jennifer", contestó él, visiblemente nervioso.

El espontáneo momento de la reina Letizia con un equipo de la tv asturiana

En ese instante, la monarca escuchó cómo la camarógrafa le corregía, y se llamaba Nuria, no Jennifer. Entre risas, la madre de Leonor y Sofía exclamó: "¡Se llama Nuria! ¿Por qué te inventas el nombre de tu compañera?". Tras este embarazoso momento, el periodista intentó reconducir la entrevista, pero la reina tiene muchas tablas y lo volvió a demostrar, preguntándole por la información que dieron el día anterior con motivo de la entrega de los Premios Princesa Asturias 2026.

"¡Pero vamos a ver! Que digo que qué contasteis ayer", insistía Doña Letizia tomándole del brazo con una gran cercanía. Tal fue la insistencia de la reina, que a Max no le quedó más remedio que aceptar que era ella quien le estaba realizando la entrevista. "¿Cómo está la cobertura? ¿Bien? ¿Habéis madrugado mucho?", se interesaba la reina, pidiéndole más detalles sobre esta retransmisión especial. A lo que el reportero contestó afirmativamente, explicándole que "sí, estamos aquí desde ayer. Hemos dormido en Llanes". Este momentazo corrió rápidamente como la pólvora por las redes sociales, y muchos han resaltado una vez más su espontaneidad.

Momentazo en la retransmisión del Pueblo Ejemplar de Asturias en @TPAnoticias.



La reina Letizia se interesa por los compañeros de TPA y celebra el récord de audiencia de los Premios Princesa de Asturias en la cadena autonómica (22,9%): "Eso es lo que hay que hacer". pic.twitter.com/lSScTvcnK2 — Carlos Sobrín (@CGSobrin) October 24, 2026