La 2 de RTVE pierde en su parrilla de programación a 'Malas Lenguas Noche', que finalmente se cambia a La 1

El pasado 26 de septiembre fue una fecha clave que marcó el cambio de rumbo de 'Malas Lenguas Noche', la versión 'deluxe' del magacín vespertino que se emite a diario en La 2 y en La 1 de RTVE. Ese día, con motivo del inicio de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid, la corporación pública decidió dar un giro a su estrategia de programación y ascender a su cadena principal el formato conducido por el periodista Jesús Cintora.

La manifestación por la vivienda en el kilómetro cero, que en un principio fue calificada como un 15-M 2.0, provocó ese cambio de parrilla, aprovechando también que aquella noche se ofreció en La 1 un partido de España de la UEFA Nations League. Este buen telonero y una actualidad informativa propensa empujaron a TVE a sustanciar el traslado.

El resultado de esta operación fue muy satisfactorio, pues 'Malas Lenguas Noche' se disparó a su récord histórico con un 13,9% de cuota de pantalla y con más de 800 mil telespectadores de media a pesar de finalizar en un horario intempestivo: más allá de las dos de la madrugada. Y con el aval de las audiencias, su permanencia en la parrilla de La 1 ha continuado en las posteriores semanas.

El sábado, 3 de octubre, el programa volvió a ser un éxito y se saldó con un 13,6%; nuevamente con la selección española precediéndole. Sin embargo, el pasado sábado 10, ya sin el fútbol delante, el espacio de actualidad y análisis se desplomó a un exiguo 8% de share. De modo que, ante esta evidente caída, surgían dudas sobre si la estrategia iba a continuar o si, de lo contrario, se iba a optar por devolver 'Malas Lenguas Noche' a La 2 de RTVE, la emisora primigenia.

Duda que ha quedado resuelta. Finalmente, a pesar del drástico descenso en seguimiento y competitividad, RTVE se reafirma en su plan de emisión con 'Malas Lenguas Noche' y anuncia que este sábado 17 de octubre repite el esquema seguido en estas últimas semanas en un intento por asentarlo definitivamente en la cadena principal de cara a unos próximos tiempos que estarán marcados, inevitablemente, por la campaña electoral y por un aumento claro del consumo de contenidos políticos.

Así, la versión nocturna de 'Malas Lenguas' conservará su forma de emisión transversal: de 21:30 a 22:00 horas se ofrecerá en La 2 y de 22:00 a 02:00 horas en La 1 de TVE. Al menos, otra semana más. No obstante, como apuntamos, la idea en el ente presidido por José Pablo López es estabilizar esta apuesta en el canal capital ante los tiempos que se avecinan con motivo del 29-N.



