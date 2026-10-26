La 1 de TVE dobla 'MasterChef Celebrity Legends' esta semana tras cancelar una de sus ofertas nocturnas por bajas audiencias

TVE sorprendía el pasado viernes al anunciar que 'Al cielo con ella' dejará de emitirse definitivamente en el prime time de La 1 y regresará a La 2 a partir del domingo 1 de noviembre después de anotar su mínimo de audiencia. Y para suplir el hueco del programa de Henar Álvarez, la cadena pública ha apostado por doblar la emisión de 'MasterChef Celebrity Legends' esta semana.

Así, el talent de cocina aprieta el acelerador en su recta final y ofrecerá dos nuevas entregas este lunes 26 y martes 27 de octubre tras 'La Revuelta' de David Broncano. Con ello, 'MasterChef Celebrity Legends' se enfrentará el martes a 'En tierra lejana' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro, a 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en Telecinco y al cine de La Sexta.

En la entrega del lunes, el jurado de 'MasterChef Celebrity Legends' recibirá a los aspirantes con Falete y un juego musical. La primera prueba consistirá en crear un postre cuyo ingrediente principal esté relacionado con la canción que les haya tocado a cada uno e incorpore una de las frutas exóticas traídas por el frutero tiktokero Raúl Cárdaba, uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía en España por el Basque Culinary Center. El mejor conseguirá el delantal dorado.

Después, los aspirantes se quedarán en Madrid para trasladarse a uno de los proyectos culinarios más ambicioso de los últimos años: Bernabéu Market. El Bernabéu es más que un estadio: es un espacio multifuncional abierto todo el año, que acoge un mercado gastronómico de 3.000 metros cuadrados con una veintena de propuestas para todos los públicos. Cada equipo cocinará un menú de tres tapas que han diseñado para la ocasión dos grandes de la cocina madrileña, Álvaro Castellanos e Iván Morales (restaurante Arzábal, un sol Repsol).

Raquel Meroño, ganadora de 'MasterChef Celebrity 5', también acudirá para echarles una mano en los fogones. Los aspirantes no solo cocinarán, también se encargarán de seducir a los comensales para que se decanten por probar sus platos. En la mesa se sentarán asistentes de la Fundación Real Madrid que ayuda a la educación, la cooperación y la inclusión a personas vulnerables de todo el mundo.

De vuelta a la cocina, los delantales negros medirán sus conocimientos culinarios con Valentina, Martina, Lucía y Marce, ganadora y aspirantes de 'MasterChef Junior 11'. El reto será elaborar un plato salado libre incorporando uno de los sabores de helado llevado por el heladero Carlo Guerriero, como helado de aceituna negra de Kalamata, de salmón ahumado o de foie. Además de elaborar el helado, usarán aceite de oliva virgen extra en su propuesta. María Lo, ganadora de 'MasterChef 10', cocinará con ellos.

'MasterChef Celebrity Legends' celebrará los 100 años de los cines Callao de Madrid

El martes, en su segunda entrega de esta semana, el jurado viajará en el tiempo para que los aspirantes enmienden sus errores culinarios del pasado. 'Cúpula de chocolate', 'No me mangues que te gambas' o 'Jackie, la fruta de la tensión' son algunos platos que les costó, o casi, el delantal y que tendrán que volver a elaborar sin cometer errores. El jurado invitará a Yolanda Ramos, aspirante de 'MasterChef Celebrity 4'.

Después, el talent celebrará el centenario de uno de los espacios más emblemáticos de Madrid: los Cines Callao, situados en el corazón de la plaza más transitada de España y la tercera de Europa. Desde su inauguración ha sido el escenario de los estrenos más importantes del séptimo arte. Para celebrar este siglo de cine, los equipos elaborarán un menú completo de cocina coreana de la chef Lis Ra, compuesto de cuatro platos, y que degustarán 70 amantes del universo cinematográfico, entre ellos el actor y director de teatro Carles Sans.

Para salvarse de la expulsión, los delantales negros se enfrentarán a uno de los retos míticos del programa: los duelos, con propuestas del chef mexicano Roberto Ortiz. Los aspirantes cocinarán de dos en dos por rondas. Un aspirante comenzará seleccionando campana y, tras ver el plato a reproducir, escogerá un compañero para batirse en duelo. El que mejor lo haga se salvará de la eliminación, mientras que el perdedor descubrirá una nueva campana y se batirá en duelo con un nuevo adversario. Como testigo estará la periodista, psicóloga, conferenciante, escritora y deportista de esquí alpino adaptado, Irene Villa.