La 1 de RTVE vive un atracón de récords en audiencias con 'Mañaneros 360', 'La Revuelta', 'Malas Lenguas' y 'Al cielo con ella'

La 1 de RTVE vivió un gran día en audiencias este martes 6 de octubre al elevarse a un poderoso 18,8% de cuota de pantalla en el cómputo global frente al 12,8% de Antena 3 y al 8,9% de Telecinco. Parte de este arreón estuvo motivado por el partido entre Croacia y España de la UEFA Nations League. Pero no fue el único motor de la jornada.

Efectivamente, el encuentro deportivo encumbró a la cadena pública a ese 18,8% de share que, en condiciones normales, no alcanzaría con su programación regular. La cita futbolística, en la que el combinado de Luis de la Fuente certificó su pase a cuartos de final, arrolló al firmar un 39,3% de cuota y congregar a más de 5,3 millones de telespectadores.

La victoria de España frente a Croacia en la #UEFANationsLeague es LO + VISTO DEL DÍA EN TV



⚽️ LÍDER con un 39.3% de share y una media de 5.313.000 espectadores en La1



⚽️ Más de 10.2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el partido#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/S8tAtZODg7 — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2026

Sin duda, este evento fue el de mayor aportación a la media de La 1 de TVE. Sin embargo, a lo largo del daytime, el canal estatal logró algunos récords que también ayudaron a ese impulso. En ciertos casos, como así vamos a analizar, propiciados por el propio partido entre la selección española y la croata.

Para empezar, 'Mañaneros 360', que sigue estirando su boyante racha en audiencias a costa de la actualidad política, registró un enorme 19,6% de cuota de pantalla y reunió a 673.000 seguidores. Así, este 6 de octubre se convirtió en el martes más visto del año para el magacín matinal conducido por Jesús Cintora. Un máximo en miles que refleja el alto consumo de contenidos políticos.

DATAZO de #Mañaneros360 en @la1_tve LIDERANDO con un 19.6% de share y una media de 673.000 espectadores



➡️ SU MARTES + VISTO DEL AÑO



➡️ Más de 2.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/IpE6pxgakW — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2026

De hecho, la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros se aupó a un 20,8% y casi 800 mil fieles. Antes, 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo obtuvo un fuerte 21,3% y casi medio millón de televidentes. Hay que destacar que estos atronadores datos no impidieron el récord de temporada de 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco (14%), que, sin embargo, no fue aprovechado por 'El Tiempo Justo' (9,3%) y 'Vamos a ver' (6,3%) después.

La actualidad manda y @LaHoraTVE LIDERA en la mañana de @la1_tve con un 21.3% de share y una media de 468.000 espectadores



📰 Y suma un 1.9% en el 24Horas



📰 Más de 1.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/owF828zl6O — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2026

Por la tarde, sobresalió 'Malas Lenguas' en su tramo en La 1 de TVE con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa al frente. El programa, que tuvo una duración superior a la habitual al ampliarse hasta las 20:35 horas, cosechó con destacado 12,9% de share, traduciéndose en más de 1,1 millones de espectadores. Respecto a este último parámetro, tenemos que hablar de un récord en miles en el presente curso que pudo estar favorecido por la inercia del fútbol, que arrancó apenas diez minutos después.

Y precisamente el Croacia-España, con ese desorbitado 39,3% de cuota, auspició a 'La Revuelta' de David Broncano, que promedió un 15,8% de cuota de pantalla y más de 1,8 millones de espectadores. El show de humor y entrevistas se aprovechó del efecto arrastre del choque y selló dos récords: su mejor cuota de la temporada y la emisión más vista en un año. Concretamente desde el 10 de noviembre de 2025.

En estricta franja de competencia, el espacio de Broncano y cía, que contó con la artista Judeline como invitada revelación, lideró holgadamente sobre todas las ofertas rivales, marcando dicho 15,8% frente al 13,3% de Antena 3, el 12,1% de Cuatro, el 10,5% de Telecinco y el 5,2% de La Sexta.

#LaRevuelta con Judeline LIDERA tras el fútbol al registrar un 15.8% de share y una media de 1.818.000 espectadores en @la1_tve



⚡️ FIRMA SU PROGRAMA + VISTO DEL AÑO



⚡️ 4.5 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/xVzRn2R3jw — Dos30' (@Dos30TV) October 7, 2026

Por último, el excelente rendimiento de 'La Revuelta' tuvo repercusión en la segunda entrega de la nueva temporada de 'Al cielo con ella', que subió al doble dígito (10,5%) y concitó a 731.000 televidentes. Aunque fue cuarta opción de su franja, el formato comandado por Henar Álvarez anotó su segunda mejor cuota en La 1; solo por debajo del 12,1% del estreno de la primera temporada en abril. También se trató de la emisión más seguida desde ese mes.