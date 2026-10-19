La 1 de RTVE tropieza en audiencias con el nuevo programa de sus tardes, que pincha en un día con récord para 'D Corazón'

'Cosas Nuestras', la nueva apuesta de La 1 de RTVE para las tardes de los sábados y domingos, confirma su maltrecha acogida por parte de la audiencia tras su tercer fin de semana en antena. Tras su estreno, que se saldó con un 10,4% debido al impulso del fútbol, el formato conducido por Aida Bao (ahora relevada por David Arango por su maternidad) y Aitor Albizua no ha conseguido alcanzar el doble dígito. Es más, se ha quedado bastante lejos de esta barrera.

La segunda emisión descendió a un 8,9%, que ya dio idea de las dificultades que iba a afrontar este nuevo proyecto. En su segundo fin de semana, el del sábado 10 y domingo 11, las cifras fueron demoledoras, con un 6,7% y 6,3% de cuota de pantalla respectivamente. En la entrega del 10 llegó a caer incluso del medio millón de seguidores. Métricas muy desalentadoras.

Con estos mimbres, 'Cosas Nuestras' llegaba a su tercer fin de semana, que tampoco ha resultado esperanzador. El sábado 17 anotó un pobrísimo 7% y este domingo 18 un 8,9%. Un impulso motivado por la actualidad, focalizada en los estragos que la DANA está causando en el Mediterráneo. Aun así, con una agenda informativa propicia, fue una estimulación sin alardes.

De hecho, ese 8,9% desentonó con los registros que obtuvo La 1 de TVE a lo largo de la jornada, que albergó algunos récords. La cadena fue líder este domingo con un 12,1% de share. Por tanto, 'Cosas Nuestras' rindió hasta 3,2 puntos por debajo. El magacín también se situó en un rango inferior al promedio de la tarde (10,7%). De modo, que se confirmó como un lastre para la franja.

El contraste lo observamos con más claridad si cabe si tenemos en cuenta los grandes resultados del cine y de 'Aquí la Tierra' por delante y por detrás de la emisión de 'Cosas Nuestras'. "La llamada de lo salvaje' de Harrison Ford se saldó con un espectacular 15,2% y congregó a más de 1,4 millones de espectadores. Un récord para el cine vespertino de La 1 en esta temporada. La segunda cinta cosechó un 10,9% y más de un millón.

Por su parte, el programa divulgativo conducido por Marc Santandreu como telonero del 'Telediario 2' marcó un sobresaliente 12,4% y concitó a casi 1,4 millones de fieles. Con estos datos, el pinchazo de 'Cosas Nuestras' fue más notorio. De hecho, se trató del único producto del día que firmó unidígito en la programación de La 1 de RTVE, lo que constata, sin género de dudas, el tropiezo del que hablamos.

'D Corazón' se eleva a máximo de temporada

Mención aparte merece 'D Corazón' en la mañana y sobremesa, que se aupó a un 13,1% de share, con más de 900 mil espectadores de media. Se trató de un máximo en el presente curso y de una subida de 2,5 puntos respecto al domingo anterior que le valió para alzarse como la segunda entrega más vista y la tercera mejor cuota de la historia del formato.

Si bien, tampoco podemos pasar por alto el gran funcionamiento de las dos ediciones del 'Telediario', que se auspiciaron a unos de sus mayores registros del año con el 16,9% (1,6 millones) del 'TD 1' y el 12,1% (1,5 millones) del 'TD 2'. En conclusión, este domingo 18 de octubre fue un día de luces y sombras o de cara y cruz en audiencias. La sombra y la cruz, 'Cosas nuestras'.