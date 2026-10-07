Karlos Arguiñano, en el foco de la polémica por esta intervención en su programa de cocina en Antena 3

Karlos Arguiñano ha incluido esta semana un inesperado plato en su recetario de 'Cocina Abierta' en Antena 3: revuelto de polémica en redes con un toque de guerra entre espectadores. El chef ha causado todo un revuelo entre los telespectadores latinoamericanos por la manera de quitarle la piel a la yuca que ha mostrado en el programa, haciendo que sus fans encabezasen un fuerte enfrentamiento en redes defendiendo sus técnicas.

El cocinero incluyó hace unos días un tubérculo muy popular en América Latina haciéndose eco de sus propiedades y mostrando cómo incluirlo en cualquier plato. "En la cocina me gusta utilizar ingredientes de todos los sitios, y la yuca es el alimento perfecto para acompañar nuestros platos", explicó el vasco mientras procedía a pelar el alimento, sin saber la polémica que iba a generar dicha escena.

Karlos Arguiñano es criticado en redes por una de sus recetas y los fans de 'Cocina Abierta' lo respaldan: "Menos juzgar y más aprender de la experiencia"

Y es que, Karlos Arguiñano sorprendió a gran parte de la comunidad latinoamericana al utilizar un pelador para quitar la piel, pues tradicionalmente se utiliza un cuchillo debido a la dureza de la misma. Así, el vídeo publicado en Instagram de este concreto momento en 'Cocina Abierta' se ha llenado de comentarios arremetiendo contra las técnicas del chef.

"Así es como se siente un italiano cuando parten por la mitad los espaguetis", ha expresado un espectador indignado. "Se acaban de secar 3000 hectáreas de yuca", ha sentenciado otro. "Madre mía, mi mamá lo ve pelando la yuca con un pela papas y le lanza la chancla voladora para que aprenda", ha explicado otro usuario expresando su sorpresa ante la decisión del cocinero de Antena 3.

Pero los fans de Karlos Arguiñano no han tardado en salir en su defensa respondiendo a algunos de los comentarios que más likes y reacciones acumulan. "¿Por qué? Sabe más de cocina que todo Latinoamérica", ha sentenciado un seguidor del chef. "Si Arguiñano dice que se puede pelar así eso ya es decreto nacional", ha añadido otro. "Arguiñano lleva más de 40 años cocinando en televisión en directo sin cortarse un dedo. Menos juzgar y más aprender de la experiencia", sentenciaba otro usuario.

Incluso un usuario ha puesto en pausa la guerra iniciada en los comentarios del chef de 'Cocina Abierta' para ofrecer una detallada explicación tras la determinación de Arguiñano. "La pela de esa forma porque la yuca en España es producto de importación, es parafinada para poder aguantar los días de viaje, por eso dice que viene 'con una cera por encima', en su mayoría es muy difícil pelarla como en Latinoamérica, no digo que no se pueda pero cuesta mucho y la cáscara no se desprende con tanta facilidad como una yuca con un par de días de cosecha, de ahí el usar un pelapatatas", ha asegurado un usuario de la plataforma.