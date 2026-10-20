Karlos Arguiñano asume un nuevo proyecto, a sus 78 años, que se podrá ver fuera de la pantalla de Antena 3

Si hay un rostro que se ha ganado el cariño de la audiencia con todos sus años de trayectoria es Karlos Arguiñano. El cocinero vasco lleva casi cuatro décadas colándose cada día en las casas de todos los españoles con sus programas de cocina. Ha pasado por las tres principales cadenas de televisión y a día de hoy sigue triunfando cada mañana con 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' en Antena 3.

A lo largo de estos años, Karlos Arguiñano también se ha dejado ver como invitado en algún programa como 'El Hormiguero'. ¿Pero cómo es el cocinero cuando se apagan los focos? ¿Cómo es el Karlos padre, abuelo, marido y amigo? Pues todo ello se podrá ver ahora en 'Un tal Karlos', una película documental que prepara Bainet, su propia productora, junto a Atresmedia.

Así, por primera vez en sus 78 años, Karlos Arguiñano se mostrará tal y como es en su casa. Y es que en este documental dirigido por Arantxa Aguirre ('Dancing Beethoven', 'Ciento volando') se podrá ver una mirada personal, íntima y reveladora sobre el hombre que hay más allá del personaje público y de los fogones televisivos.

Arantxa Aguirre viaja con él a Argentina junto a su hija María, recorre los paisajes del País Vasco y escucha a quienes han compartido su vida: su mujer Luisi, sus hermanas, sus hijos y amigos como Karra Elejalde completan un retrato en el que los demás dicen tanto de Karlos como él mismo. Conversaciones, fotografías familiares, paseos y reencuentros descubren también a un hombre más reposado, que reflexiona desde sus 78 años sobre trabajo, la amistad, el paso del tiempo y todo un legado gastronómico que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Tras clausurar la sección Zinemira del Festival de San Sebastián, el largometraje se presenta en Festival de Cine de Valladolid en la sección Cine Gourmet, una experiencia que no solo se limita a la proyección en la gran pantalla, el público podrá catar una propuesta gastronómica de primer nivel: un menú degustación exclusivo inspirado en la película. El documental, producido por Bainet con la participación de Atresmedia, llegará a las salas comerciales en febrero de 2027 de la mano de Vercine.

Así es 'Un tal Karlos'

Todo el mundo conoce a Karlos Arguiñano. Lleva casi cuarenta años en nuestras vidas, enseñándonos a cocinar desde la televisión mientras se mete a los espectadores en el bolsillo. Pero, en realidad, ¿todo el mundo lo conoce o todo el mundo cree que lo conoce? Esta película muestra a Karlos en sus espacios más íntimos pero también en situaciones muy alejadas de su rutina, escuchándole y escuchando a quienes tiene muy cerca, en busca de la persona que está detrás del personaje.