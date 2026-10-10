Juls Janeiro irrumpe en directo en Telecinco con un claro mensaje ante la entrevista de Beatriz Trapote en 'De Viernes'

Tras dos semanas consecutivas de entrevistas a Belén Esteban en 'De Viernes', con arrollador éxito de audiencias, esta semana le ha tocado el turno a Beatriz Trapote, con la inesperada irrupción de Juls Janeiro. La periodista se ha sentado este 9 de octubre en el plató del programa nocturno de Telecinco para dar su versión de los hechos contados por La Patrona siete días antes y, de paso, aclarar cuál es su verdadera relación con sus cuñados, Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Lo que nadie se esperaba es que, en un momento dado, su sobrina iba a llamar en directo para mostrarle todo su apoyo. Al ver a su tía llorando y pasarlo mal durante la parte final de la entrevista, Juls Janeiro descolgó el teléfono y no dudó en marcar el número del programa. Muy emocionada, la joven puso de manifiesto así la relación tan especial que tiene con ella, quien entró en su familia cuando ella apenas tenía cuatro años.

"Me sabe muy mal verla llorar así porque no se lo merece. Viendo lo pasado solo quería llamarla para decirle que tiene todo mi apoyo, que la quiero mucho y que no llore que está muy guapa y me encanta el maquillaje que lleva", empezó diciendo la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Unas palabras que emocionaron aún más si cabe a Beatriz Trapote, quien, entre lágrimas, explicó que "la conocí cuando tenía 4 añitos y ella despertó mi instinto de maternidad. Siempre ha sido especial".

Juls Janeiro no solamente dejaba claro que su tía cuenta con todo su apoyo, sino también con el de la familia Janeiro al completo. Antes de despedirse, la influencer le dedicó unas cariñosas palabras: "La quiero mucho. El chocolate con churros me lo tomo yo con ella", bromeó, haciendo referencia a uno de los recuerdos favoritos de su infancia.

Beatriz Trapote defiende a Juls Janeiro: "Sé que lo ha pasado muy mal"

Tras colgar, una muy emocionada Beatriz Trapote desveló lo que había sentido al ver cómo su sobrina llamaba al programa para defenderla: "No os podéis ni imaginar. Como le dije, respeté su momento porque lo necesitaba, es muy positivo que ahora tengamos el especial acercamiento y las dos unidas". Este vínculo tan cercano hace que la periodista la tenga en su móvil registrada con un nombre muy curioso: "La tengo en el móvil como 'sister', mi hermana".

Juls Janeiro decidió llamar por teléfono a 'De viernes' tras escuchar a su tía mandarle un mensaje durante su entrevista. Entre lágrimas, la mujer de Víctor Janeiro lamentaba lo mucho que ha sufrido su sobrina por todos los problemas familiares: "Julia, me sorprende tanto la madurez que tiene con 23 años. Sé que lo ha pasado muy mal, lo he visto. La he visto llorar, sufrir, tapando muchas cosas para tener una buena relación con su hermana y no ha podido ser".

"Tengo presente todos los momentos que he pasado con ella, además en la última conversación me lo decía. Me decía que necesitaba su tiempo, que ha estado alejada y que lo había pasado mal", explicó la periodista. Al cumplir su mayoría de edad, Juls Janeiro tomó la decisión de permanecer en el anonimato, hasta el pasado verano cuando dio un paso al frente para responder a la indirecta que Belén Esteban le había dedicado en Instagram.

"Cuando cumplió los 18, imaginad también la vida de una persona famosa conocida tanto como es Jesús y María José, el pensamiento de qué iba a pasar con ella. La apoyo y estaré aquí a muerte", continuó diciendo, muy emocionada, Beatriz Trapote. Su único deseo de cara al futuro es que su sobrina "no sufra y que es su verdad, es su momento y ahora ella es joven, que ahora sea ella la reina".

Además, confesó que había hablado tanto con Juls Janeiro como con su madre, María José Campanario, y ambas le habían brindado su apoyo de cara a la entrevista. "He hablado con ellas, me han dicho que sepa que están conmigo, que me apoyan y que es algo importante, que han sido 20 años", explicaba la periodista.