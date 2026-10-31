Julia Otero está removiendo conciencias con la "conclusión de urgencia" que saca sobre el accidente de trenes en Toledo

Julia Otero ha arrancado este sábado su programa en Onda Cero con un contundente alegato y reflexión sobre el accidente de trenes de Urda (Toledo). En él, la presentadora ha tenido un momento de recuerdo para las víctimas, sus familiares y todos los supervivientes de esta nueva tragedia ferroviaria.
"Como no sé cómo ni por dónde empezar, les voy a contar la verdad. Desde el miércoles, todas las personas que hacemos 'JELO' nos estamos preguntando qué programa debemos hacer hoy, el primer finde después de una catástrofe ferroviaria que ha provocado un dolor colectivo enorme, pero sobre todo un dolor personal inimaginable a cientos de personas que han perdido a los suyos", ha empezado reconociendo la periodista.
"Cualquier contenido resulta estos días insufriblemente banal; cualquier risa arrastra un sentimiento de culpa; toda broma o pasatiempo adquiere categoría de inconveniente, insustancial, inoportuno. Han pasado tres días, 72 horas, y no podemos aportar más información que toda la vertida ya y debatida en mesas de radio y televisión por ingenieros, especialistas, informáticos", ha seguido comentando.
"La conclusión de urgencia es que tenemos materiales desgastados por el paso inexorable de las décadas, menos recursos de los necesarios para mantener la seguridad de una infraestructura estratégica y, al final de la cadena, un error humano. Opinar sobre asuntos complejos sin los conocimientos necesarios puede valer para el fútbol, pero en el drama resulta una frivolidad irresponsable", ha recalcado Julia Otero dejando claro que no era el momento de debatir ni analizar en su programa lo sucedido.
En este mismo sentido, la locutora de Onda Cero no ha dudado en exponer cómo "nos ha tocado vivir un tiempo donde queremos respuestas antes incluso de saber cuáles son las preguntas". "Nuestro compromiso con la actualidad es mantenerles al tanto de cualquier novedad que se produzca durante el fin de semana, pero no queremos olvidar otro compromiso, el de acompañarles y hacer que pasen unas horas amables de radio", ha aseverado al respecto sobre lo que podrían encontrarse este sábado y domingo en su programa.
"Luto y respeto por los que ya no están y oxígeno para los que esperan encontrar en este programa un bálsamo después de días oscuros y asfixiantes", ha añadido Julia Otero antes de dar los buenos días "a la buena gente" y de comenzar el programa como un sábado más.
Este arranque de Julia Otero está siendo muy comentado en redes sociales donde muchos oyentes no han dudado en alabar su "saber estar". "Hoy en 'Julia en la Onda' una nueva muestra de saber estar a la altura", ha destacado un usuario. "Impecable como siempre", ha reconocido otra.
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