Judeline, la cantante de 'La Bola Negra', alerta lo que muchos creen tras el adelanto electoral y hace un vaticinio en 'La Revuelta'

Judeline ha acudido a 'La Revuelta' este martes por primera vez tras un verano marcado por el éxito internacional de su canción junto a Karol G y Rusowsky, además de su reciente participación en 'La bola negra', que continúa arrasando en cines. Sin embargo, más allá de centrarse en sus logros, la artista ha utilizado la plataforma de David Broncano para poner el foco en una de las grandes preocupaciones de la izquierda española de cara a la próxima cita en las urnas.

Nada más recibirla, el humorista ha otorgado a la cantante, a modo de regalo, una medalla en la que se podía leer "la mejor", en reconocimiento de todos los logros que ha firmado a lo largo de este año, uno de los más significativos de su carrera. "Esa es la que le van a dar al que gane las próximas elecciones", ha añadido Ricardo Castella a modo de broma mientras la invitada tomaba asiento.

Judeline confiesa su preocupación de cara al 29-N por la situación actual de la izquierda en España: "Tengo pesadillas todos los días"

"Cállate, cállate, que no puedo dormir. O sea, que me voy a vomitar de los nervios", ha confesado entonces Judeline, poniéndose seria con David Broncano para reflexionar sobre cómo ha cogido este adelanto electoral a la juventud de izquierdas. "¿Estás preocupada?", ha preguntado el humorista rápidamente, haciendo alusión al anuncio de Pedro Sánchez de este lunes y la decisiva cita del próximo 29 de noviembre.

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Y la artista no ha dudado en sincerarse de lleno. "¿Que si estoy preocupada? Tengo pesadillas todos los días. Además me estoy leyendo '1984' y estoy acojonada viva, claro", ha asegurado. "¿Porque ves algunas similitudes?", le ha preguntado el comunicador haciendo referencia a la popular novela. "Yo creo que sí, ¿no? Es un futuro distópico así como muy surrealista, que nunca se sabe cuándo puede pasar", ha subrayado la joven artista, expresando su miedo ante lo que puede suceder tras la cita en las urnas.

"O sea, yo estoy agobiada porque, claro, los de izquierdas... ¿qué coño votamos, tío? En plan, o sea, perdón", ha expresado Judeline, refiriéndose al desamparo político y la falta de representación que sienten algunas generaciones en esta campaña electoral al no encontrar referentes. "Yo como persona de la nueva generación creo que veo a todo el mundo de derechas muy unido y muy a tope y los de izquierdas estamos dándonos cabezazos contra la pared", ha lamentado.

Sin embargo, la cantante ha querido terminar su incendiaria reflexión con un mensaje positivo de cara a frenar la entrada de la ultraderecha en el Gobierno central. "Pero vamos a estar súper unidos y todo va a salir muy bien y todo va a estar genial. ¿Verdad? Yo creo que sí. Y ese programa va a durar mucho tiempo, no va a salir nadie que lo quiera silenciar", ha señalado la invitada entre aplausos.

"Yo creo que el programa va a durar mucho tiempo de una manera u otra", ha resuelto David Broncano con confianza, que este lunes teorizaba sobre cómo adaptar 'La Revuelta' al gobierno del PP. "Creo que estamos un poco como pollo sin cabeza, porque no sentimos que lo que pensamos se agrupe en un líder ahora mismo. No sé, al menos yo y mis amigos", ha terminado apuntando Judeline.