Juan José Millás sorprende al decir lo que pensó hacer con su voto para el 29-N tras ver a Sánchez en 'La Revuelta'

Juan José Millás ha regresado este lunes a 'La Revuelta' para presentar su última novela, pero ha terminado opinando de lleno sobre la visita de Pedro Sánchez al espacio de TVE del pasado jueves. El escritor ha trasladado a David Broncano las preguntas que le haría a los próximos invitados de la carrera electoral, Gabriel Rufián e Irene Montero, además de dejar clara su intención de voto el próximo 29 de noviembre.

"¿Viste el otro día la entrevista a Pedro Sánchez? Te quería preguntar cómo lo viste, a nivel pequeña evaluación cómo viste mi participación, si había alguna pregunta que tú le habrías hecho y yo no le hice, si tienes algún apunte para el resto de candidatos, porque van a venir los demás", ha propuesta el conductor de 'La Revuelta' al periodista y escritor durante el tramo final de la noche.

Sin embargo, Juan José Millás ha echado el freno ante las intenciones del presentador. "Me lo tendría que preparar... Además tú tienes guionistas, ¿no?", ha señalado el invitado algo sorprendido, generando risas entre el público. "Me estás diciendo que al no estar tú en nómina del programa, que no me vas a hacer el trabajo", resolvía Broncano antes de escuchar los consejos del veterano.

Qué pena que Juan José Millás no esté en nómina para que fuese él quien prepara las preguntas a los candidatos #LaRevuelta pic.twitter.com/aUR3wMsp54 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 26, 2026

"Por lo pronto esta semana vienen Gabriel Rufián y Irene Montero", ha recordado el presentador. "Bueno, Gabriel Rufián y Montero, la pregunta es fácil: que expliquen qué ha pasado", espetaba entonces el escritor, señalando de lleno a la líder de Podemos y al líder de Esquerra Republicana por su alineación en estas elecciones. "Yo todavía no lo he entendido. Luego, sí igual lo explican. No, y además como Rufián no es un político, vamos, que es sincero y tal, seguramente...", ha asegurado.

Pero Juan José Millás no se ha quedado ahí al opinar sobre la decisión del líder catalán de mantenerse en su partido pese a la promesa que realizó de liderar un frente común de la izquierda para frenar a la ultraderecha en estas elecciones. "Ese fracaso personal que ha tenido... y de toda la izquierda", ha sentenciado el periodista, confesando también que le preguntaría al líder del Partido Popular si este acepta su invitación a 'La Revuelta', aún pendiente de contestación.

"Hombre, yo a Feijóo le preguntaría si le gusta la poesía. Iría poco a poco", ha bromeado el invitado, asegurando que le pediría leer un par de poemas en gallego. Sobre Santiago Abascal ha sugerido otra cuestión sin abandonar el tono en clave de humor. "Le preguntaría cómo fueron las noches de Reyes de su infancia y si alguna vez los Reyes no le trajeron un juguete que había deseado", ha señalado el escritor.

Ha sido entonces cuando Juan José Millás se ha mojado sobre el paso del presidente del Gobierno por el programa y su falta de autocrítica con algunos temas. "Luego además tiene otra cosa, que Pedro Sánchez demostró el otro día... Que tiene una autoestima muy alta", ha comenzado exponiendo. "También podrías invitarles a que hicieran un ejercicio de autocrítica mayor", ha propuesto el invitado de cara a las próximas entrevistas.

Juan José Millás pensó en no votar el próximo 29 de noviembre

"El otro día lo hice con Sánchez, pero no... O sea, decía: bueno, algo se podría haber hecho mejor, pero la autocrítica real, pura, de decir 'aquí nos equivocamos', no entran ahí, ¿eh?", ha lamentado el humorista. "Cuando entraste en el asunto de la vivienda, que es un asunto sangrante, y ya empezó diciendo: 'hay dos pedales'. Y dije: ay, Dios mío", ha apuntado Millás, subrayando cómo el Ejecutivo abordó uno de los temas de candente actualidad.

"Estuvo regular también", ha sentenciado sobre el discurso del líder del PSOE. "Hizo un chiste que traía preparado, que se había preparado el asesor de chistes de Moncloa", ha destacado además sobre la aparición del presidente del Gobierno en 'La Revuelta'. Poco después, Juan José Millás no ha dudado en mojarse sobre su intención de voto del próximo 29 de noviembre. "Yo en un momento del cabreo dije 'no voto', pero sí voy a votar. Hombre, votaré a un partido de izquierdas, pero todavía no tengo decidido", ha confesado.