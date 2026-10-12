Juan del Val señala de "pornográfico" lo que se está haciendo con Maricarmen y habla en estos sorprendentes términos de Ayuso

El fallecimiento esta semana de Maricarmen Abascal, quince días después de haber sido desahuciada de su piso en el madrileño barrio de Retiro ha provocado una brecha aún mayor entre la clase política. Sobre ello han hablado este domingo en 'La Roca' donde, una vez más, Juan del Val ha sido el más contundente a la hora de dar su opinión al respecto.

Tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid, los partidos de izquierdas (PSOE y Más Madrid) propusieron guardar sendos minutos de silencio en honor a la memoria de Maricarmen, convertida en todo un símbolo por el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, ni PP ni Vox se sumaron a ese minuto de silencio, y tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, tacharon de "partidista" el uso que se está haciendo de la mujer, quien falleció a los 87 años.

Juan del Val ha denunciado en el programa de laSexta que "la utilización en algunos aspectos de la muerte de Maricarmen" le ha parecido "pornográfico". "A mí esta utilización, estos golpes de pecho y esta sobreactuación a mí me parece que tiene algo de inmoral", ha criticado el escritor, sin pelos en la lengua.

Juan del Val, muy duro con el PP y Vox por su "falta de humanidad" tras la muerte de Maricarmen

Además, ha sido muy duro con los políticos de derechas por negarse a guardar un minuto de silencio por la muerte de la anciana. Según Juan del Val, "resalta una falta de empatía y de humanidad importante". En especial, ha respondido a Andrea Levy (PP), quien ha dicho que "si el Ayuntamiento de Madrid hace excepciones, al día siguiente conmocionará al país otra cosa". El colaborador de 'La Roca' le ha dejado claro que Maricarmen "en sí misma es una excepción, su caso lo es y ella es un símbolo".

Por tal motivo, no entiende "ese empeño de no guardar ese minuto de silencio", ya que cree que "efectivamente es una excepción": "Además, me parece una falta de habilidad importante por parte del Partido Popular". Juan del Val también ha tenido unas palabras para Isabel Díaz Ayuso, quien se burló de Maricarmen días antes de su fallecimiento. Según el colaborador, la presidenta madrileña "eleva tanto el tono que muchas veces ha parecido mofa".

"A mí me parece que es una falta de humanidad y de empatía", ha insistido, reconociendo que "la sobreactuación a la hora de hablar de asesinato y a la hora de poner determinados tuits" le genera "muchísimo repelús". "Ahora bien, hay que tener un poquito de empatía y de humanidad con un caso que es una excepción", ha sentenciado el marido de Nuria Roca.