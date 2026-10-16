Juan del Val lanza un recado al Premio Planeta y pide un cambio de reglas tras dejar de ser el vigente ganador

El reinado de Juan del Val como Premio Planeta ha concluido esta semana con la reciente victoria de Isabel Allende, que se ha hecho con el galardón de este 2026 por su obra 'La hora antes del alba'. Tras realizar su relevo con la escritora chilena, que ha conseguido dicho reconocimiento gracias a la secuela de 'La casa de los espíritus', publicada hace 44 años, el guionista y escritor ha lanzado un recado a los premios de cara al futuro.

"Lo he disfrutado muchísimo. También es verdad que ha habido algún ruidillo que otro", reconocía el colaborador de Pablo Motos este jueves durante la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero', donde compartió junto a sus compañeros de mesa cómo ha sido ostentar el título a lo largo de este año, haciendo referencia a la avalancha de críticas que recibió tras recibir el galardón por 'Vera, una historia de amor'.

Juan del Val se suma a las quejas por el reglamento del Premio Planeta sobre los ganadores y pide un cambio: "Estoy totalmente de acuerdo"

Fue entonces cuando aprovechó para rescatar una "queja" contra los Premios Planeta. "El otro día decía Eduardo Mendoza en un evento que está esperando a que cambien las reglas para así poder volverte a presentar. Estoy totalmente de acuerdo en que deben cambiar las reglas para poder volverme a presentar", recordaba Juan del Val, manifestando su intención de volver a optar al título y la dotación económica de 1 millón de euros.

A su vez, adelantó que su próxima novela llegará en marzo del año que viene, bajo el título de 'No será verdad', con la que espera recibir el mismo calor por parte de la comunidad lectora que recibió con la obra ganadora del codiciado Premio Planeta. Sobre el reglamento vigente del galardón, el escritor expresó de nuevo su frustración. "Un finalista sí puede ser ganador, pero un ganador ya no se puede presentar", lamentó ante las cámaras de Antena 3.

Sin duda el reconocimiento literario ha marcado un antes y un después en la trayectoria profesional y personal de Juan del Val, que ha decidido dejar grabado para siempre este logro en su cuerpo con un tatuaje. El colaborador de Pablo Motos mostró este jueves en 'El Hormiguero' el diseño que se ha tatuado para conmemorar esta etapa: el planeta Saturno junto a la palabra 'Vera', nombre de la protagonista de su galardonada novela.