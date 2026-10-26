Juan del Val destapa la llamada de 'El Hormiguero' a Pedro Sánchez para acudir como invitado ante las generales del 29-N

Si bien Pedro Sánchez se comprometió el pasado jueves en 'La Revuelta' a acudir a su cita con Pablo Motos, parece que su visita al espacio de Antena 3 continúa aún en el aire. Así lo ha desvelado Juan del Val, que este sábado ha destapado en 'La Roca' el estado de las negociaciones de 'El Hormiguero' con el equipo del Ejecutivo para cerrar su visita antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Yo iré a 'El Hormiguero' y a donde haga falta", afirmó rotundamente el líder del PSOE durante su encuentro con David Broncano el pasado jueves en La 1, que reunió a una media de 4.387.000 espectadores, firmando un estratosférico 33,9% de share. Sin embargo, el guionista del espacio conducido por Pablo Motos ha aclarado este fin de semana en La Sexta que su entrevista aún no tiene fecha.

Juan del Val hace un llamado a Pedro Sánchez desde 'La Roca' para poner fecha a su entrevista en 'El Hormiguero': "No contesta"

Así, Juan del Val ha desvelado lo que se conoce por el momento de su hipotética visita a 'El Hormiguero'. "Tengo la información de que está invitado. Se hizo en público también y Pablo lo dijo en el programa... estamos permanentemente llamando, pero no contesta", ha desvelado el marido de Nuria Roca, aclarando también que la invitación sigue en pie, pese a que continúan sin recibir una respuesta.

"Ojalá venga", ha señalado el escritor, recordando también en 'La Roca' las palabras del Ejecutivo. "En 'La Revuelta' se comprometió a venir", recordaba entonces el guionista del programa de Antena 3 ante los espectadores, dejando claramente "la pelota" en el tejado del presidente del Gobierno, para confirmar su aparición, la cual debería tener lugar en las próximas semanas.

Cabe recordar que Pedro Sánchez también se pronunció durante su visita al espacio de La 1 sobre la invitación de Jordi Wild a su pódcast, dejando entrever que daría una respuesta "pronto". Así, ha sido este mismo fin de semana cuando el líder del PSOE ha aceptado dicha propuesta, por lo que puede que en los próximos días conteste a las llamadas de 'El Hormiguero' para fijar el día de su visita a Juan del Val, Pablo Motos y compañía.