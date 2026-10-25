José Yélamo dice 'hasta aquí' tras lo ocurrido en 'La Sexta Xplica' con Ignasi Guardans y un portavoz de Policía: "No lo voy a permitir"

Este sábado, 24 de octubre, José Yélamo se vio obligado a intervenir en un rifirrafe entre un invitado y varios colaboradores de 'La Sexta Xplica'. Poco antes de las doce de la noche, el presentador conectaba en directo con David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), para que explicara el motivo de las brutales cargas policiales contra estudiantes y profesores que se han visto recientemente.

José Yélamo informaba a Gutiérrez de que una de las colaboradoras del programa, María González Acosta "negaba con la cabeza alguna de tus afirmaciones". Esta, que estuvo en la manifestación, criticaba duramente la actuación de la Policía: "A mí me parece tremendo, David, después de imágenes que hemos visto a lo largo de todo el territorio. Nosotros estuvimos precisamente en la que se hizo en la universidad en Madrid, los compañeros cómo le daban de porrazos no solo a profesores, sino también a alumnos".

"Menos mal que la chica a la que le dieron el porrazo se tapaba la cara, porque sino se la hubieran destrozado", lamentaba la activista. En ese momento, el portavoz de la CEP se echó a reír, lo que provoco todavía más la indignación de María: "Yo he tenido a compañeros tuyos, no sé que te hace gracia, llamándome 'zorrita', así que ojo cuidado con las declaraciones que damos". Acto seguido, tomaba la palabra el policía, quien dudaba de las palabras de la joven: "Yo no sé a ti quien te ha llamado que cosa, eso es algo que dices tú. Lo que tengo claro es que mis compañeros actúan bajo el marco de la ley".

Y defendía la labor de sus compañeros: "En las manifestaciones que ha habido en Madrid, en las cargas que hubo en la Complutense, quedó muy claro cómo había unas personas que no habían comunicado una manifestación, que iban embozadas, que portaban pasamontañas, que llamaron ciudadanos asustados porque no podían pasar por la calle porque estaban cortando la calzada. Era para que saliesen de la calzada que estaban invadiendo, se negaron y empujaron el cordón policial y lo agredieron, eso fue lo que motivó la carga policial".

El portavoz de la CEP provoca el estallido de Ignasi Guardans

A continuación, José Yélamo daba la palabra al periodista Antonio Maestre, quien formulaba dos preguntas a David: "Dos preguntas sobre algo que ha afirmado y que me gustaría saber por qué lo considera un problema. Ha dicho 'manifestantes que llevaban banderas rojas', ¿me gustaría saber cuál es el problema? Y ¿porqué es un problema que la gente vaya embozada en una manifestación? Me gustaría que me explicara qué falta administrativa es ir embozado a una manifestación".

El portavoz de la CEP no dudaba en contestar: "Las personas que han ido en las últimas manifestaciones embozadas con pasamontañas y portando banderas rojas son las personas que han agredido a mis compañeros, son las personas que han lanzado piedras, que llevaban mochilas con objetos peligrosos, algunos, algún tipo de artefacto. Son los mismos que han arrancado mobiliario urbano para lanzarlo, son los mismos que han utilizado palos o cualquier otro elemento que llevaban para agredirnos con ellos, y son los mismos que han intentado desbordar el cordón policial".

"¿Sabe usted lo que significa la bandera roja?", le preguntaba Antonio Maestre, a lo que el entrevistado contestaba: "Nosotros no hacemos valoraciones políticas". Esta respuesta revolvía al periodista, que no estaba en absoluto de acuerdo con David: "Haz hecho una valoración política que, además, marca bastante bien tu adscripción ideológica".

Acto seguido, tomaba la palabra Ignasi Guardans, sin duda el colaborador más duro con el portavoz de la CEP: "A mí me avergüenza escucharte, quiero decírtelo a la cara. Me avergüenza escucharte en la medida que eres portavoz mío, porque quiero recordarte que tú no estás representando a tus compañeros. Tú a veces apareces en los medios como si estuvieses hablando en nombre de un sindicato armado y no, tú estás representando al Estado, y tus compañeros son el estado uniformado".

José Yélamo para los pies a Ignasi Guardans tras llamar "idiota" al portavoz de la CEP

"Y cuando el estado uniformado da golpes al margen de las leyes y con abuso de violencia está abusando de su uniforme y abusando de su fuerza. Y en un estado democrático de derecho lo que tenéis que hacer es rendir cuentas, tus compañeros y tú como portavoz", sentenciaba Ignasi. Después de que José Yélamo diera la palabra al policía para que le contestase, este respondía mofándose de él: "Ignasi, después de que te has puesto así muy efervescente". Como era de esperar, el colaborador saltó como un resorte: "A mí no me han roto la cara, a otros sí".

"Estás un poco nervioso", insistía, a modo de provocación el invitado. "No me ridiculices. No te acepto que me ridiculices. Sí estoy nervioso, porque un policía me está llamando efervescente. ¿Qué efervescente? Tonterías las justas", le espetó el colaborador. Al ver que el debate estaba subiendo de tono, el presentador intentaba calmar las aguas: "Igual no te ha sentado bien, pero no creo que efervescente sea un insulto, Ignasi. Tranquilidad…".

Sin embargo, David continuaba con sus ataques: "Ahora que ha hecho este despliegue emocional tan importante". Esto provocaba el estallido definitivo tanto de Igansi como del resto de tertulianos. "Eres imbécil", le decía María, mientras que Ignsi le tachaba de "idiota". Finalmente, José Yélamo se vio obligado a pararle los pies: "No, no Ignasi, no lo voy a permitir, porque eso sí que es un insulto. No le puedes decir idiota a una persona, no lo voy a permitir. Te voy a pedir que no insultes Ignasi, no se insulta en esta mesa. Te pido por favor que mantengamos el respeto".

"Yo intentaba decir mientras me insultaban que la realidad es que cada año hay condena de 0,01% de policías en este país. Puedes decir lo que quieras pero ese es el dato y, además, somos la profesión mejor valorada por los españoles, somos la institución mejor valorada. Y ven las mismas imágenes que tú, entonces quizá deberías preguntarte si tú haces una lectura errónea de esas imágenes porque los españoles nos valoran por algo", concluía el portavoz del CEP, tras este tenso momento.