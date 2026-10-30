José Mota se pronuncia alto y claro sobre si ha recibido censura en RTVE con algún gobierno y sobre su voto el próximo 29-N

José Mota continúa inmerso en la promoción de su nueva película 'Arriba Tutto', y su última parada ha tenido lugar en el pódcast de Ac2ality, donde ha terminado significándose políticamente. Con la cita electoral del próximo 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el actor se ha sincerado sobre su intención de voto además de resolver si existen o no imposiciones políticas en RTVE, basándose en su experiencia en el ente de casi cuatro décadas.

Como cada año, el humorista se encuentra preparando su especial de Nochevieja, que este diciembre alcanzará su entrega número 26. Y precisamente en 'Al cielo con ella', el director de cine destapó que el reciente adelanto electoral habría influido en la preparación de su habitual cita con la audiencia. "Hemos tenido que cambiar parte del guion. Tres continuidades he tenido que escribir. Esta es la tercera y ya no me muevo de ahí", expresó el televisivo.

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José Mota aclara si los cambios de gobierno han afectado alguna vez a su especial en RTVE: "He trabajado con unos y con otros"

Y durante su paso por el pódcast, José Mota ha zanjado rápidamente las dudas sobre si, con algún Gobierno, ha visto limitado o censurado su trabajo en RTVE con imposiciones o cambios de guion. "Para mi trabajo, no. Si te refieres a si he tenido algún tipo de cortapisa, yo no he tenido porque es verdad que yo he trabajado con unos y con otros. En 25 años, fíjate si ha pasado gente", ha asegurado el invitado.

"Cuando yo entré en televisión, terminaba de estar Pilar Miró y empezaba Ramón Colón", ha recordado el actor, rememorando su etapa al frente de 'Pero ¿esto qué es?', formato emitido en La 1 entre 1989 y 1991 en el que compartía plató junto a su compañero Juan Muñoz, la otra mitad de su dúo cómico Cruz y Raya.

A su vez, José Mota se ha sincerado sobre su voto durante las últimas elecciones, dejando entrever cuál será su movimiento en la próxima cita en las urnas del 29 de noviembre. "Si te soy sincero tengo muchísimo desencanto con la política, veo que se ha convertido en el sumidero de la miseria humana y no me gusta", ha explicado confesando que no votó por ningún partido en la última convocatoria de 2023.

"Me aburren profundamente las continuas referencias a todo lo que tiene que ver con odio, crispación... Cuando en Tik Tok me sale algo paso, no me interesa. En este momento estoy abanderando una cosa que es... Te soy completamente sincero: qué puedo hacer por los demás a través de mi trabajo, con la comedia", ha expresado el actor, pronunciándose también sobre el 29-N.

Sobre si este año votará o no, ha asegurado que "no sabe" qué hará por el momento. "Creo que es importante votar, porque por encima de todo creo totalmente en la democracia. Ya te lo diré si voté o no", se ha limitado a señalar el actor a la presentadora del pódcast, subrayando la importancia de participar en la cita electoral pese a su desencanto con la situación actual.