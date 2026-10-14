José Mota, obligado a cambiar su especial de Nochevieja en RTVE, que sufre un giro de guion por el adelanto electoral

José Mota continúa con su gira promocional de 'Arriba Tutto', la película con la que el cómico manchego debuta como director y que llegará a los cines el 23 de octubre. Tras visitar 'La Revuelta' y 'El Hormiguero', este martes se sentó con Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' con quien habló sobre la cinta y sobre lo necesaria que es la comedia en momentos de tanta crispación.

Asimismo, Henar Álvarez no dejó escapar la ocasión para recordar la promesa que José Mota le había hecho en su anterior visita a su programa. Y es que el humorista se comprometió a invitar a la presentadora de 'Al cielo con ella' a participar en su próximo especial de Nochevieja en RTVE. "El próximo año si hacemos el especial de Nochevieja tendrás que venir a hacer un sketch conmigo. Me comprometo, queda firmado", le dijo entonces.

"Mantengo lo dicho", recalcó José Mota tras ver las imágenes en las que prometía a su compañera que contaría con ella para su especial. "¿Pero lo has empezado a grabar ya?", quiso saber Henar Álvarez. Y cuando su invitado le dijo que "no" ella no lo dudó al contestarle que "pues dame un papel bueno". "Coprotagonista, si no tienes tiempo estás a tope. Tu dame hueco que ya sabré yo..", añadió Mota.

José Mota anuncia los tres cambios de guion de su próximo especial de Nochevieja en TVE

Tras ello, el cómico reconoció que han tenido que cambiar hasta tres veces el guion del especial de Nochevieja. "Estamos en ello, a ver... ¿Sabes lo que pasa? Como ha habido el adelanto electoral, hemos tenido que cambiar parte del guion. Tres continuidades he tenido que escribir. Esta es la tercera y ya no me muevo de ahí", explicó.

Y para tener un detalle con Henar Álvarez, José Mota adelantó el título del especial con el que despedirá el 2026 en TVE el próximo 31 de diciembre. "Se va a llamar 'Historias para no vivir'", adelantó. De esta forma, como cada año, el manchego utilizará una película o serie como hilo conductor y en esta ocasión usará el nombre de la emblemática serie 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador.

"No tengo demasiado hueco con la promoción de la peli que me está dando mucha alegría", añadió dejando entrever que este año está trabajando a contrarreloj con el especial de Nochevieja pues le coincide la escritura de los guiones con la promoción de su debut como director en el cine.

Cabe señalar que con este especial serán 26 los años que lleva acompañando José Mota a la audiencia en Nochevieja. Los ocho primeros junto a su compañero Juan Muñoz con 'Cruz y Raya' y desde 2007 en solitario. Tan solo faltó a la cita entre 2012 y 2013 cuando el humorista de Ciudad Real abandonó RTVE y fichó por Mediaset.