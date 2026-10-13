Jorge Javier Vázquez se pronuncia sin rodeos sobre las elecciones del 29-N y revela cómo votará: "Se debe"

"Llevo años diciendo lo que pienso y no voy a empezar a disimular ahora". Con esta contundente advertencia, Jorge Javier Vázquez ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que responde, sin pelos en la lengua, a una serie de preguntas relacionadas con la actualidad política, marcada por el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez hace una semana.

Será el domingo 29 de noviembre cuando los españoles estamos llamados a votar en las elecciones generales para determinar el rumbo que tomará nuestro país durante los próximos cuatro años. Tras el anuncio del presidente del gobierno, numerosos rostros conocidos han empezado a mojarse. Aunque algunos, como es el caso de Jorge Javier, llevan años haciéndolo y esta vez no iba a ser menos.

El presentador de 'Supervivientes All Stars' ha compartido un vídeo en TikTok e Instagram donde responder a un breve cuestionario sobre "lo que viene el 29 de noviembre", como asegura él mismo en la descripción del contenido. "29 de noviembre, elecciones: ¿buena o mala noticia?", es la primera pregunta a la que el catalán hace frente. Él lo tiene claro: "Es una buenísima noticia por ambos lados".

Respecto a si vota "en persona o por correo", Jorge Javier también es claro: "Por correo". De esta forma, pone de manifiesto su confianza en el sistema de correos ante las graves acusaciones lanzadas en los últimos días por algunos políticos del PP, quienes piden no fiarse del voto por correos, dando a entender que podría haber fraude electoral.

Jorge Javier se moja sobre el drama de la vivienda: "Bastante paciencia han tenido"

"¿Te fías de las encuestas?", es otra de las cuestiones a las que responde Jorge Javier. Muy sincero, reconoce que "prefiero no creérmelas", ya que, casi todas dan la mayoría absoluta al PP y Vox, algo que él se niega a aceptar. "¿Votas lo mismo que tu madre?": "Sí", confiesa entre risas. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿Se puede votar con la nariz tapada aunque no estés al cien por cien de acuerdo con un candidato o con un partido? El presentador de Mediaset también lo tiene claro: "Se puede, se debe, y a veces se tiene que votar con la nariz tapada".

A la pregunta de si le parece bien que se convoquen elecciones anticipadas por la crisis en la vivienda, Jorge Javier asegura que "no solo me parece bien que se convoquen elecciones por ese tema, sino que creo que ya estábamos tardando. Esto debería haber explotado hace muchísimo tiempo y bastante paciencia ha tenido la gente".

Sobre el tema que debería decidir estas elecciones, el comunicador cree que tendrían que ser "dos cosas": Por un lado, "la actualización de los sueldos, no puede ser que la gente esté ganando tan poco dinero, no se puede vivir con los salarios que se están pagando actualmente, es imposible. Y luego solucionar como sea el tema de la vivienda".

"¿Qué pregunta harías a los candidatos en un debate?", es otra de las cuestiones a las que responde Jorge Javier en este breve formulario. La pregunta que les haría es: "¿Prohibirías a los fondos buitres comprar vivienda en España para especular?". Eso sí, a la pregunta de si moderaría un debate electoral deja claro que "nunca. Nunca porque no dejaría hablar a Feijóo", sentencia entre risas.