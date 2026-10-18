Jorge Javier Vázquez responde a los rumores sobre su despido en Mediaset y si Ana Rosa ha ido a por su cabeza

Jorge Javier Vázquez sigue muy activo en sus redes sociales. El presentador de 'El diario de Jorge' y 'Supervivientes All Stars' ha decidido darle un giro a sus redes y mostrarse más directo con sus seguidores subiendo contenido prácticamente a diario y mostrándose sin reparos. En su último vídeo, el presentador conversa con su madre y aclara los bulos que se han publicado sobre él y su supuesta marcha de Mediaset.

Tras subir varios vídeos hablando de política y de las próximas elecciones del 29-N, en su último post, el presentador ha querido tener una charla con su madre y aclararla algunas de las cuestiones que la mujer ha leído en algunos medios sobre él. Y es que su madre no duda en preguntarle si es verdad que Ana Rosa ha pedido su despido.

"Soy María Morales, la madre de Jorge Javier y que te apoyen mucho", empieza diciendo la mujer después de que el presentador le pidiera que saludara a sus seguidores. "Oye, el otro día me explicaron que hay un periodista que te ha puesto verde", le confiesa la mujer mientras el presentador pone caras de incredulidad. "Ah, ¿solo uno?", reacciona con sorna el catalán. "Pues bueno digo, así habláis de él", le responde ella.

"Oye, ¿y la Ana Rosa que ha ido a buscar, a por tu cabeza?", trata de saber Mari. "No", le contesta Jorge Javier. "Que ha ido a pedir tu cabeza para que te echaran de Telecinco", insiste la madre del presentador. "¿Pero tú te crees esas cosas?", le cuestiona entonces Vázquez. "Ay, yo no me lo creo. Y que Telecinco ya no te va a contratar más", le suelta también la mujer haciéndose eco de las informaciones que apuntan a que Mediaset no renovará el contrato del profesional una vez se acabe su compromiso profesional en julio de 2027.

"¿Y qué hago? Entonces si no me contratan más pues me voy a Badalona a vivir contigo", asevera Jorge Javier Vázquez. "Pues es lo que le dije, así se viene aquí a Badalona", añade Mari. "No te creas tú esas cosas", sentencia el presentador de Mediaset. "Yo no me creo ninguna ya", concluye su madre.

Con este post, Jorge Javier Vázquez aprovecha para desmentir todo lo que se publica de él y los rumores que hablan de que Ana Rosa ha querido cargárselo de Mediaset y que en el grupo de comunicación ya no confían en él. "La Mari también es víctima de los bulos", recalca el presentador en el mensaje que incluye junto al vídeo.