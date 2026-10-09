Jorge Javier Vázquez anuncia importantes cambios en las próximas emisiones de 'Supervivientes All Stars 3' y pone fecha a la unificación

Se avecina una semana llena de cambios en 'Supervivientes All Stars'. Así lo ha anunciado Jorge Javier Vázquez durante la gala de este jueves, 8 de septiembre, marcada por el abandono forzoso de Albert Barranco. Hace unos días, el concursante tuvo que ser evacuado de la playa debido a unas molestias. El equipo médico que le atendió confirmó que se trataba de un cólico nefrítico.

Aunque el joven era consciente de que tenía difícil el poder continuar, este jueves ha tenido que escuchar la peor de las noticias: debe regresar a España. "Me gustaría poder seguir hasta que el público decidiera que me fuera. Vine con toda la ilusión y una vez aquí, por muy duro que sea, que lo es, me gustaría poder seguir", reconoció Barranco, antes de conocer la decisión de los médicos.

Era Jorge Javier el que explicaba a la audiencia lo sucedido: "El pasado fin de semana, Albert Barranco presentó molestias y un fuerte dolor que se confirmó como un cólico nefrítico. Desde entonces, lleva bajo estrecha vigilancia médica y ha continuado siendo examinado".

"A pesar de que el tratamiento impuesto hasta el momento ha reducido las molestias del concursante, las últimas pruebas indican que no se ha conseguido resolver el problema, por lo que debe ser valorado en España y continuar allí el tratamiento. Por todo esto, es necesario que abandone el concurso", le informó el presentador. Algo que él se tomó con resignación: "Me lo imaginaba, por mucho que me duela. Yo sé que no iba a poder estar el cien por cien y la salud tiene que estar por encima de todo".

El abandono forzoso de Albert Barranco no impidió que hubiese una nueva expulsión en la gala. Se trata de María Jesús Ruiz, quien se convirtió en la cuarta expulsada de la edición. Aunque no regresará a España, sino que tendrá que quedarse en Honduras para vivir como una "salvaje". Así se lo comunicó Jorge Javier: "Ya no eres concursante de 'Supervivientes All Stars', pero no puedes volver a España". La supervivencia de la exmodelo dependerá de que sus compañeros quieran compartir sus alimentos con ella, puesto que no podrá disputar las pruebas de recompensa y tampoco recibirá dotación de comida.

Jorge Javier anuncia los cambios que se avecinan en 'Supervivientes All Stars'

Aunque los cambios no acababan ahí. Tal y como había ido cebando Jorge Javier a lo largo de toda la noche, comienza la semana "más salvaje" de 'Supervivientes All Stars': "El juego vuelve a cambiar y ha llegado el momento de saber cómo", anunció el presentador, antes de leer dos pergaminos firmados por Poseidón.

"Voy a abrir este cofre que contiene todas las claves de lo que va a suceder esta semana. Hay dos pergaminos", explicó, procediendo a leer el primero de ellos: "El juego vuelve a cambiar con una semana salvaje de 'Supervivientes All Stars' en la que disfrutaremos de tres galas únicas y que nos llevará el próximo jueves a vivir la esperada unificación". Por lo tanto, será el jueves 15 de octubre cuando se produzca uno de los momentos más esperados de todas las ediciones de 'Supervivientes'.

En cuanto al segundo pergamino rezaba lo siguiente: "La semana salvaje de 'Supervivientes All Stars' ya ha comenzado. Este domingo en 'Conexión Honduras' gala especial en la que los supervivientes lucharán por la recompensa de comida más importante hasta la fecha. Estaré yo con vosotros, ya que Sandra Barneda se casa el sábado. El martes en 'Tierra de Nadie' expulsión sorpresa y el jueves unificación, repesca y despedida de los capitanes". Todas estas galas estarán presentadas por Jorge Javier Vázquez: "Vais a acabar de mí...", bromeó él.