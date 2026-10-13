Jordi Mollà se sincera con David Broncano sobre el mal trago que vivió en su anterior visita a 'La Revuelta' y el lio que generó

Jordi Mollà ha regresado a 'La Revuelta' este martes más de dos años después de su controvertida primera visita al programa, que muchos espectadores señalaron por el incómodo ambiente que se instauró entre este y David Broncano durante toda la entrevista. Y nada más reencontrarse con el presentador, el actor no ha dudado en hacer referencia a su toma de contacto inicial, explicando en parte por qué actuó de aquella forma ante las cámaras.

Su primera visita se remonta a noviembre de 2024, durante los primeros meses de 'La Revuelta' en TVE, cuando el intérprete acudió al espacio para promocionar su libro 'Tú'. Su flirteo con una espectadora que se encontraba en la primera fila de butacas del teatro, sumado a una sucesión interminable de respuestas y silencios incómodos, así como su tensa expresión corporal, sentándose en la esquina más alejada del sofá, suscitaron un sinfín de comentarios en redes.

David Broncano no se corta al recordar lo sucedido durante la primera visita de Jordi Mollà a 'La Revuelta': "Generó comentarios"

"Yo me acuerdo que a grandes rasgos en la entrevista contigo me lo pasé muy bien... ¿Te acuerdas?", ha señalado David Broncano nada más recibir a Jordi Mollà de nuevo sobre el escenario, en un intento honesto de quitar hierro a lo que mucha gente pudo percibir de su único encuencuentro en el programa. "Sabes que luego hubo... Generó comentarios", ha añadido el presentador.

Ese profesor de FP de contabilidad viendo la entrevista y gritando: "LO SABÍA, SABÍA QUE HABÍA COPIADO" #LaRevuelta pic.twitter.com/daOT82Bj9a — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 13, 2026

Y con aparente calma, el actor ha expresado su confusión ante el revuelo generado por su actitud en espacio de La 1. "Sí, pero no sé por qué", ha resuelto el invitado mientras el presentador se apresuraba a asegurar que la entrevista gustó entre los espectadores. "¿Gustó? Pues eso es lo que importa, me alegro sobre todo por ti y por vosotros", ha señalado entonces entre aplausos del público.

Ha sido entonces cuando se ha sincerado sobre el mal trago que le suponen estos encuentros televisivos. "Es que yo me pongo nervioso en esta situación. Los actores tienen ese componente que parece que van a ser los más extrovertidos del mundo y en realidad la gran mayoría somos muy introvertidos", ha confesado Jordi Mollà dejando sorprendido al comunicador.

"Soy muy tímido, he cogido la taza con las dos manos porque con una me tiembla", ha explicado el actor ante la pregunta de David Broncano sobre la peculiar forma de agarrar la taza para beber agua que había mostrado al inicio de la entrevista. "Me ha dado ternura", ha asegurado con sorna el conductor de 'La Revuelta' tratando de tranquilizar a su invitado.