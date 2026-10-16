Jordi Évole se hace eco de estos 4 minutos de Manu Sánchez en TVE y pide no "escandalizarse" con su reacción

Manu Sánchez ha provocado infinidad de reacciones por sus cuatro minutos más sonados en la última emisión de 'El perro andaluz'. El cómico sevillano ha leído una carta a su "amigo pepero", y lo ha hecho a modo de crítica a quienes le tachan de "radical" por alzar la voz contra la extrema derecha y en favor de los derechos humanos.

Entre las múltiples reacciones a este momentazo de Manu Sánchez en el programa de La 1 de TVE se encuentra la de Jordi Évole. Ambos son amigos desde hace tiempo y, una vez más, el rostro de Atresmedia no ha dudado en alzar la voz para salir en defensa del presentador de la cadena pública. Y lo ha hecho con la contundencia que le caracteriza.

"La implicación de Manu Sánchez en todo lo que ha hecho desde que le conozco, está fuera de dudas", ha empezado diciendo Jordi Évole en su cuenta de X. Por eso, deja claro que "lo que descubren hoy su radicalidad es que no entendieron nada. Y que nadie se escandalice por el uso del término radicalidad. Viene de raíz, no de contenedor ardiendo", concluye.

La implicación de @_ManuSanchez_ en todo lo que ha hecho desde que le conozco, está fuera de dudas. Los que descubren hoy su radicalidad es que no entendieron nada. Y que nadie se escandalice por el uso del término radicalidad. Viene de raíz, no de contenedor ardiendo.… — Jordi Évole (@jordievole) October 16, 2026

Manu Sánchez, a su 'amigo pepero': "No te enfades cuando levanto la voz contra el fascismo"

Manu Sánchez volvió a tirar de sentido del humor en 'El perro andaluz' para criticar los pactos del PP y Vox, sobre todo en su querida Andalucía. El presentador leyó una carta a un "amigo pepero", al que recordó que "nunca me escondí, no me tapé ni me callé": "Querido amigo pepero, no te enfades tanto cuando yo levanto la voz contra el machismo, el racismo, la misoginia, el clasismo, el franquismo o el fascismo. ¡Chiquillo cállate! Todo no es facha, faltaría más, pero nada es facha tampoco, haberlos haylos, y de pura cepa".

"Yo nunca me escondí, no me tapé ni me callé. Lo que pienso llevo años, más de 23, compartiéndolo en público, en la radio, en la tele, en los teatros, los escenarios, las entrevistas y hasta en subnormales y profundos libros. Es verdad que algo ha cambiado en el último año entre tú y yo, por eso hoy te escribo", aseguró Manu Sánchez.

"Y creo que has sido tú, te lo digo la verdad, yo reconozco que para bien o mal yo sigo siendo el mismo. Hace un año, en 2025, el 28 de febrero, servidor, quizá sin merecerlo, recibía de tu mano la medalla de Andalucía a los valores humanos. Defender los servicios públicos, la sanidad, la empatía, a Blas Infante, el padre de la patria, nuestra bandera, nuestros colores, nuestro himno, el andalucismo…", prosiguió su carta el comunicador sevillano.

"Aquel día los radicales de la extrema derecha no asistieron a ese acto, estaban fuera, ellos no creen en nuestros valores, en nuestra bandera ni en Blas Infante y, por supuesto, ni en nuestra autonomía. Algo ha cambiado en ti, y por eso hoy te escribo. Un año después yo digo y pienso lo mismo y la extrema derecha también, pues algo ha cambiado porque hoy tienes claro que el radical soy yo y la extrema derecha es vicepresidenta en la Junta de Andalucía", sentenció Manu Sánchez.

"No se puede ser amigo de Lorca y de los que le pegaron un tiro"

"Querido amigo pepero, sirvan estas palabras para recordarte que eligiendo de quién vamos de la mano se van tomando diferentes caminos. La moderación entre el pacifismo y el belicismo nunca podrá ser aceptar la mitad de los muertos. No se puede ser a la vez amigo de Blas Infante y de sus asesinos; no se puede ser amigo de Lorca y de los que le pegaron un tiro. Y mira que ahora parece que todo es guerracivilismo, y después lo pienso y digo: 'aunque sea por estadísticas, coño, dos guerras civiles seguidas, vamos a perder, joe'. Al final me puede el optimismo", reconoció Manu Sánchez.

"Hay quien dice que ahora soy radical por dinero, vendido me llaman, decir que quien habla es porque está vendido es la forma más triste de aceptar que quien no habla es porque está comprado, allá ellos, ustedes mismos. Querido amigo pepero hoy te escribo para recordarte las tres cosas: pepero, amigo y querido. Recuerda que a ti no es", prosiguió el cómico.

"Si ser buena gente es revolucionario y ahora ha caído en radical Blas Infante, el centro, la moderación, las pensiones, la educación, nuestros servicios públicos, la sanidad, la libertad, la Cruz Roja, el Papa de Roma mismo, la teoría de la liberación, el cristianismo, el andalucismo y hasta el humanismo, quizá sí, soy radical". Recuerda que cuando vuelvas de este viaje y vuelvas a ser tú mismo, desde la diferencia y, sobre todo desde nuestras coincidencias, aquí te estaré esperando, como me enseñaron mis viejos, como le enseño yo a día de hoy a mis hijos, con los valores intactos, queriendo sinceramente, un radical, Manu Sánchez, 'El perro andaluz', un amigo", concluyó el presentador de TVE.