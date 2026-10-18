Jordi Évole pone los calificativos que no ha puesto nadie al opinar de 'Horizonte' tras la polémica de Eduardo Inda con Iker Jiménez

Jordi Évole ha querido poner en el foco de su última columna en La Vanguardia a Alberto Núñez Feijóo y el problema del PP con el asunto de las pensiones en las campañas electorales. Así, el presentador de La Sexta ha recordado lo que le pasó al líder gallego con Silvia Intxaurrondo en 2023 y también se ha pronunciado sobre las polémicas declaraciones de Eduardo Inda con Iker Jiménez en 'Horizonte'.

Después de que rostros como el actor Carlos Bardem o el presentador de TVE, Xabier Fortes, se hayan manifestado públicamente sobre la llamada del periodista y colaborador de 'Horizonte' al PP para que se callen y no metan la pata con las pensiones; ahora es Jordi Évole el que ha reflexionado sobre ello en su análisis semanal en el citado periódico.

El artículo titulado "El fantasma de las elecciones pasadas" compara a Núnez Feijóo con el Señor Scrooge, el protagonista de 'Cuento de navidad', una de las obras más conocidas de Charles Dickens. "Feijóo desde que llegó a Madrid tiene algo de Mister Scrooge. Se presentó en la capital, tras el asesinato político de Pablo Casado, con un tono calmado, apelando a la política sin crispación. No sé qué tiene Madrid que en poco tiempo Feijóo fue adquiriendo los vicios que son seña de identidad de la política madrileña, con Díaz Ayuso a la cabeza, versión prémium de la crispación, azote de la izquierda, desde Sánchez hasta los acampados en la Puerta del Sol, a los que en cuanto tiene ocasión califica de guarros", empieza señalando el director y presentador de 'Lo de Évole'.

"El líder conservador llegó a Madrid para gobernar. No había encuesta que no le diese ganador. Ya tenía ministerios adjudicados antes de las elecciones del 23 de julio del 2023. La campaña electoral le fue regular con una última semana horribilis. No acudió al debate a cuatro de la televisión pública. Puso en duda la limpieza del voto por correo. Y mintió sobre las pensiones ante la periodista Silvia Intxaurrondo. Lo del voto por correo lo ha vuelto a sacar ahora, siguiendo la estela de Ayuso y de Vox. La ultraderecha está marcando la agenda de campaña del PP", prosigue explicando rememorando la tan famosa entrevista de Feijóo en 'La Hora de La 1' que para muchos fue la culpable de que el PP no pudiera gobernar.

"Nada hacía pensar que el PP podía tropezar de nuevo en una cuestión tan delicada, que define nuestro modelo de sociedad. Los jefes de campaña de los populares ya se habían encargado de vetar a Silvia Intxaurrondo para la entrevista de Feijóo en TVE. Esta vez no ha hecho falta ni un buen cuestionario de la periodista vasca. La número dos de Feijóo, Ester Muñoz, afirmó en un podcast que debió de pensar que no escuchaba nadie, que el sistema de pen­siones iba a petar. Y se encendieron todas las alarmas", recalca Évole en su columna.

Jordi Évole da su visión sobre lo visto con Eduardo Inda en 'Horizonte'

Tras ello, Jordi Évole hace referencia a cómo las encuestas favorecen al PP y cómo la situación de la izquierda tras no llegar al acuerdo el Frente Amplio y Podemos también puede beneficiar al partido de Núñez Feijóo. Sin embargo, según el periodista ellos solos se han encargado de volver a meterse en problemas. "A Feijóo, como a Mister Scrooge, se le ha aparecido el fantasma de las elecciones pasadas", señala al respecto el presentador de La Sexta.

"Lo que nadie esperaba es que en el programa más antisanchista de la televisión de este país, y con el rostro de Eduardo Inda, uno de los periodistas de cabecera de la derecha y la extrema derecha española, le regalasen a Sánchez el mejor spot electoral hasta ahora del PSOE", confiesa Évole aludiendo al minuto viral de Eduardo Inda en 'Horizonte' solicitando al PP que se calle o engañe con el asunto de las pensiones para evitar perder de nuevo las elecciones el próximo 29 de noviembre.

"Inda sugiriendo al PP que oculte sus planes de gobierno para no perder votos el 29-N. Sin tapujos ni vergüenza. Envalentonado como un chaval entonando el Cara al sol en la Puerta del idem. El fantasma de las elecciones pasadas apareciendo en prime time en un programa dirigido por un especialista en fantasmas. La elección de todas las elecciones puede acabar decidiéndose por fenómenos paranormales", sentencia el también productor de 'Al cielo con ella' y 'Salvados'.