Jordi Évole lanza una clara advertencia sobre las elecciones fijándose en un dato de 'La Revuelta' de RTVE: "Pasará factura"

Jordi Évole ha comentado, a través de su columna semanal en La Vanguardia, el boom de la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', que rompió su techo con la intervención del mandatario socialista y alcanzó su máximo histórico en La 1 de TVE con apabullantes datos, impropios ya en la televisión del presente.

Fue la emisión no deportiva más vista del año con un 33,9% de cuota de pantalla y casi 4,4 millones de espectadores de media. También se trató de la entrevista más vista a un presidente desde el año 2009. Y ante semejante arrasada, el periodista y presentador de Atresmedia se ha pronunciado con una valoración muy elocuente en el citado periódico.

"Pedro Sánchez hace su primera aparición a lo grande en televisión. En 'La Revuelta', con unos resultados de audiencia que, de traducirse en las urnas, serían un sorpresón. Hay hambre de elecciones", ha empezado señalado Jordi Évole, vinculando las grandes cifras con una pulsión por votar el próximo 29 de noviembre.

"La participación será altísima y no solo de los votantes de derechas", ha augurado el comunicador catalán, en línea con lo que están pronosticando algunos analistas demoscópicos y politólogos, que desde hace días apuntan a que se pueden batir récords. "Los candidatos no pueden esconderse o les pasará factura", ha añadido el rostro de La Sexta.

Así, con esas contundentes palabras, Jordi Évole considera que, si los presidentes de PP y Vox limitan sus apariciones en formatos como el de David Broncano, capaces de reunir audiencias millonarias, pagarán un alto coste en los comicios. De momento, ni Alberto Núñez Feijóo ni Santiago Abascal han aceptado la invitación que 'La Revuelta' también les ha extendido a ellos.

"Sánchez tiene flow en programas así y no desaprovechará ninguna oportunidad. Ayer deslizó una idea fuerza: España como aldea gala rodeada de países gobernados por la extrema derecha. Una idea que seduce. Una idea de resistencia", ha concluido en su análisis Évole, esperanzado con que se sustancie un vuelco electoral en esa convocatoria que se prevé realmente convulsa.

Esta observación prácticamente replica la que ya emitió en su cuenta oficial de 'X' el pasado viernes nada más conocer las brutales audiencias de 'La Revuelta': "Algo se mueve que las encuestas, de momento, no detectan. Este dato no es normal. La aldea gala empieza a coger forma. El interés por las elecciones del 29N se dispara. Quién se esconda de entrevistas y debates lo puede pasar muy mal".