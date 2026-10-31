Jordi Évole confiesa qué haría él si fuera Óscar Puente y pronostica su futuro tras la tragedia ferroviaria

Como cada sábado, Jordi Évole no ha faltado a su cita con los lectores en su columna semanal en La Vanguardia. Y cómo cabía esperar esta semana el artículo de opinión del presentador de La Sexta se ha centrado en la tragedia de Urda y en el debate sobre la dimisión de Óscar Puente.

Después de que otros compañeros de cadena como Antonio García Ferreras o Iñaki López se hayan mostrado contundentes en su crítica al Ministerio de Transportes que controla el vallisoletano, Jordi Évole ha querido dedicarle su columna de opinión titulada "Cuando dimitir no es un consuelo", que es toda una declaración de intenciones.

Para empezar, Jordi Évole no duda en alabar la labor de los periodistas que participaron en la rueda de prensa que concedió Óscar Puente este viernes y en cómo el ministro contestó a todo sin cortapisas. "Casi dos horas. Con preguntas de todos los medios que quisieron preguntar. Sin límite. No debería ser noticia, pero lo es. Nos han desacostumbrado a la transparencia que supone preguntar y responder. Es el deber de un responsable político en estas circunstancias, dar todas las explicaciones que le sean requeridas", recalca.

"Los periodistas presentes hicieron su trabajo con un enorme rigor. Y el ministro estuvo a la altura de lo que se espera de un servidor público, cuando además sabe que está en el punto de mira de casi todo el mundo", prosigue reconociendo Évole en este artículo.

Asimismo, Jordi Évole confiesa que lo fácil para Óscar Puente es dimitir y que si él estuviera en su caso posiblemente iría a lo fácil. "Les confieso que yo en su lugar me iría, desaparecería del mapa. No sabría cómo soportar el peso y el dolor de más de cien muertos en las vías del tren de las que, como ministro, soy el último responsable. Sería también la decisión más fácil para Pedro Sánchez: quitarse de encima a Puente, el hombre más despreciado estos días por gran parte de la sociedad española. Y lo más eficaz a menos de un mes de unas elecciones generales", asevera.

Tras ello, el presentador de 'Lo de Évole' se pregunta cuánto tiempo aguantará Óscar Puente en su puesto y cuándo sería un buen momento para dejar la cartera. "No sé cuánto aguantará Puente. O cuánto le aguantará Sánchez. El martes comparecerá en el Congreso, que no sería un mal lugar para dimitir, después de dar todas las explicaciones que le requieran el resto de partidos políticos. La presión que va a recibir estos días va a ser durísima", sentencia al respecto.

Pero si hay algo en lo que Jordi Évole se muestra muy crítico es con la filtración de las conversaciones de los maquinistas con el control de Atocha. "Lo que me gustaría saber es quién filtró las conversaciones del operario del centro de control de Atocha. Por su contenido podríamos pensar que fue el propio Puente o alguien próximo al Gobierno. Si fuese así, las dimisiones deberían ser inmediatas. Una tragedia así no la podemos despachar señalando a un trabajador, a un error humano", afirma.

"La explicación no es propia de un ministro que se sienta durante dos horas a contestar a los periodistas. Puente va a seguir pillando. Prefiero que aguante el chaparrón, antes que irse por la puerta de atrás. Y empatizar con todas las víctimas. Abrazarlas. Cuidarlas. Indemnizarlas. No olvidarlas. Dudo que ni con un abrazo, ni con dinero, ni con la dimisión del ministro esas personas encuentren consuelo", concluye.