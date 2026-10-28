Joaquín Prat hace la pregunta que muchos piensan tras lo sucedido con el accidente de trenes: "¿Cómo es posible?"

Joaquín Prat ha regresado por un día a las tardes de Telecinco con una edición especial de 'El tiempo justo' para informar en directo sobre la última hora en torno al trágico accidente de tren en Urda (Toledo) después de que un AVE chocara con un Iryo que estaba parado en la vía.

Así, ante esta tragedia que ha dejado al menos 68 víctimas mortales y 80 heridos, Mediaset ha optado por cancelar la emisión del programa de Joaquín Prat en su horario matinal alargando 'El programa de Ana Rosa' y trasladar el magacín que produce Unicorn Content a la tarde supliendo tanto a 'La tarde se mueve' como a 'El diario de Jorge'.

Y nada más arrancar el programa, Joaquín Prat ha lanzado un contundente alegato preguntándose cómo estarían las víctimas y los familiares de los fallecidos del accidente de Adamuz tras ver cómo diez meses después se ha vuelto a producir un accidente en la misma línea de alta velocidad, aunque las causas parecen ser bien diferentes.

"Hoy, nuestros corazones están con las familias de los -hasta el momento- 68 fallecidos en un nuevo accidente ferroviario. También con las familias de los heridos y con ellos mismos", ha empezado diciendo el presentador. "¿Cómo es posible que diez meses después estemos hablando de un nuevo drama humano? ¿Qué pensarán ahora las familias de los 46 fallecidos en Adamuz? ¿Cómo se sentirán los 126 heridos en esa anterior tragedia ferroviaria cuando ven que ciudadanos como ellos están ahora mismo al igual que ellos en una cama de hospital luchando por su vida?", ha cuestionado.

Pero lejos de quedarse ahí, Joaquín Prat ha sido muy crítico en su reflexión acordándose de lo que pasó también en el accidente de Angrois en 2013. "¿De verdad nos van a contar que esto es producto de un error humano y no de la caída del sistema de protección que tiene que vigilar cómo es la circulación de los trenes en cada momento? Las familias de los 80 fallecidos en Angrois estarán pensando en que quizás esto se salde con un único culpable como le pasó a ellos", ha seguido diciendo.

"Hoy 543 personas se han subido, en un acto cotidiano, a dos trenes. Iban de Madrid a Sevilla. 68 no van a volver a sus casas. Y eso, en la España del Siglo XXI, es intolerable", ha sentenciado el presentador de 'El tiempo justo' en su duro arranque en Telecinco.