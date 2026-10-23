Joaquín Prat habla claro de la entrevista de 'La Revuelta' a Pedro Sánchez y deja la pregunta del millón sobre sus intenciones

Joaquín Prat también ha abordado en 'El Tiempo Justo', su programa matinal en Telecinco, la histórica entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', que atrajo a casi 4,4 millones de espectadores (33,9%) en la pantalla de La 1 de RTVE. Un récord histórico para el formato de David Broncano que está teniendo muchas interpretaciones en clave electoral.

Precisamente este fulgurante éxito de audiencias ha sido lo primero que ha resaltado el comunicador de Mediaset antes de entrar a repasar algunos de los titulares más destacados de la charla del mandatario socialista con el humorista. "El show de Pedro Sánchez en la televisión pública", ha sido el rótulo con el que 'El tiempo justo' ha decidido resumir la intervención del líder del PSOE en TVE.

"No se puede catalogar como entrevista", ha criticado el copresentador Alfonso Egea, que ha añadido que "parecía el aspirante a la Moncloa, no quien la ha ocupado durante ocho años". "Es un spot de televisión", ha apostillado Marcos de Quinto, que ha señalado, sin pruebas, que esta visita de Sánchez a 'La Revuelta' estaba "prenegociada" y "guionizada".

Por su parte, Raquel, colaboradora de 'El tiempo justo', ha rebatido a sus compañeros: "Es un plató de entretenimiento en un momento de precampaña electoral y con un candidato que tiene un grave problema de deshumanización en los medios. Esta entrevista la leí como un reseteo para dar a conocer una imagen más cercana y natural". "La hora de apretarle y de buscarle contradicciones es en otro tipo de formato; no este", ha agregado.

Al hilo de sus palabras, Joaquín Prat se ha mojado con claridad y, de paso, ha lanzado una pregunta respecto a las intenciones de la entrevista en 'La Revuelta': "Un presidente al que se ha deshumanizado en los medios y al que se quería humanizar con esta entrevista. Ahora bien, ¿se ha conseguido?".

"No ha habido preguntas incisivas", ha afirmado otra tertuliana de 'El tiempo justo'. Sentir bien distinto al de un gran sector de la audiencia en redes sociales. "A ver, es 'La Revuelta'", le ha contrariado Joaquín, deslizando que no era el formato para plantear una entrevista rígida, más propia de un espacio informativo.

En ese caso, María Jamardo, también rostro asiduo del magacín de Mediaset, ha reivindicado que la aparición de Sánchez en el show de David Broncano debería "descontextualizarse de la campaña electoral": "Este tipo de formatos tan frívolos a lo mejor deberían quedar fuera". "Bueno, estamos en precampaña", le ha matizado Prat, en evidente desacuerdo.