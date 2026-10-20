Joaquín Prat dice 'hasta aquí' ante el desencuentro de Aldo Comas y un activista: "Vosotros echáis a los periodistas de Iker Jiménez"

Joaquín Prat ha terminado paralizando la mesa de debate de 'El tiempo justo' en Telecinco ante el altercado vivido entre Aldo Comas y un manifestante que ha entrado en directo en el programa este martes. El presentador se ha visto obligado a mediar a medida que escalaban los insultos entre el colaborador y un activista, trazando la línea cuando se ha escuchado una grave acusación contra su compañero de plató.

El magacín conectaba este martes con un activista personado en la Puerta del Sol que no ha dudado en denunciar ante las cámaras de Telecinco la violencia policial contra los manifestantes por la educación pública. "Si no haces caso pasan cosas, los antidisturbios no son teletubbies", ha comenzado señalado Aldo Comas, cortando el relato del invitado y echando por tierra su queja sobre la actuación de las autoridades.

"O sea, estás defendiendo que los antidisturbios peguen a gente inocente", ha replicado rápidamente el manifestante en el espacio de Joaquín Prat, recibiendo un corte por parte del colaborador. "¿Me dejas hablar? Es que estás siempre igual, eres como un loro, cállate un minuto", ha señalado Comas en tono de burla contra el activista, llevando su análisis sobre lo sucedido un paso más allá.

El enfrentamiento entre Aldo Comas y un activista en la Puerta del Sol en 'El tiempo justo'

"Si te dicen no pases por aquí y decides pasar y te pegan no llores, es como funciona, es de primero de manifestación", ha insistido el marido de Macarena Gómez, explicando incluso cómo se organiza la policía en estos casos. "Primero miran a los que están delante, los que más piedras van a lanzar, los violentos y van a por ellos", ha continuado relatando.

Ha sido entonces cuando el activista le ha interrumpido. "¿Tú es que has estado en muchas manifestaciones verdad Aldo?", preguntaba Pepe desde la Puerta del Sol, también con tono de burla. Justo en ese momento, una colaboradora de Joaquín Prat ha respaldado la queja del activista poniendo el foco en el que lo que se denuncia es la diferente vara de medir de la policía comparando sus actuaciones contra los agitadores de ultraderecha en la acampada frente a la violencia desplegada contra los manifestantes por la educación.

Aldo Comas: "Si tú ves un grupo de antidisturbios por delante que te están diciendo que no pases y tú pasas, tienes consecuencias".#aldocomas #manifestacion #eltiempojusto pic.twitter.com/BLsdG6UDtz — El tiempo justo (@eltiempojusto) October 20, 2026

"¿Cuando daban hostias en Ferraz te dolía también? Cuando pegaban a las viejas por salir con una bandera de España. Mira, yo hasta ahora no he visto violencia de la extrema derecha en nuestro país, un bote de champú", ha preguntado entonces Aldo Comas, retomando su enfrentamiento con el invitado de este martes. "Levantar el brazo no es violencia, es asqueroso, es feo, es reprochable pero no es violencia", ha sentenciado el colaborador.

Y negándose a aceptar la violencia implícita en este tipo de ensalzamientos del fascismo, el colaborador de Joaquín Prat se ha plantado de lleno contra los manifestantes de la Puerta del Sol. "Bueno pues cualquiera de vuestras citas es violenta, porque somos todos unos nazis, unos violentos, unos mata abuelas, mata pobres, somos lo peor... Pero vosotros estáis echando a gente a hostias, que hay vídeos de ello, a los periodistas de Iker", ha espetado el televisivo.

"¿A quién? ¿De eso hay pruebas?", ha señalado el activista. "Se han encontrado machetes, estáis ahí fumando canutos todo el día, no hacéis nada y os creéis que estáis haciendo la revolución. Sois muy pesados ¡Iros ya de ahí! ¡Qué estás sucio!", ha continuado enumerando Comas, comenzando entonces a propinar insultos contra el manifestante. "Pesado eres tú y sucia estará tu boca", le ha contestado su interlocutor.

"Tú no deberías estar en televisión, eres muy valiente pero ven aquí y lo dices a la cara", ha insistido el activista desde la Puerta del Sol, iniciando una escena marcada por los gritos y los insultos que ha sobrepasado al propio Joaquín Prat. "Si tú me dices que no me vais a dar de hostias me planto allí esta tarde y hacemos un debate tú y yo, ahí no hay huevos", ha propuesto entonces Aldo Comas.

"Por favor, perdonad un segundo,moderemos el lenguaje por favor", ha pedido entonces el conductor de 'El tiempo justo' tratando de calmar el ambiente. "¡Perroflautas!", ha exclamado su colaborador, ignorando las advertencias del presentador, que ha pedido "por favor" a ambas partes cesar en la violencia verbal que estaban presenciando.

Pero entonces, una grave acusación ha terminado dinamitando la conexión y la mesa de debate. "A mucha honra, y tú un cocainómano", ha señalado el activista provocando una inmediata reacción por parte de Joaquín Prat. "Madre mía, venga... Paramos", ha sugerido el comunicador con gesto avergonzado, llegando a cubrirse el rostro ante las cámaras mientras su colaborador guardaba silencio y dedicaba gestos malsonantes contra el manifestante.