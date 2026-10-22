Jesús Vázquez revela en 'La Revuelta' su llamada a Juanra Bonet para pedirle perdón por burlarse de 'Allá Tú' y sus audiencias

Jesús Vázquez ha terminado recordando, a petición de David Broncano, la polémica escena que firmó durante su primera visita a 'La Revuelta' al hacerse eco de las bajas audiencias de 'Allá tú' justo después de su salida de Telecinco. El presentador ha confesado entonces que llamó personalmente a Juanra Bonet para disculparse, recordando el revuelo que se formó y reconociendo que "no fue gracioso".

"Ha sido de los únicos en esta nueva etapa en conectar el móvil al cable para que se viera lo que había dentro. Y trajo consecuencias funestas", ha recordado el conductor de 'La Revuelta', rememorando cuando el presentador accedió a compartir su galeria de fotos con el programa, mostrando una comprometida captura de pantalla. "Bueno, hubo un jaleo porque abrió una foto tuya de unas audiencias... ¿Te acuerdas?", ha recordado entonces el humorista.

Jesús Vázquez revela que pidió disculpas a Juanra Bonet tras burlarse de las audiencias de 'Allá tú' en 'La Revuelta': "Me di cuenta de que no era gracioso"

"Sí, pero ¿sabes qué? Que acabó muy bien", aseguraba entonces Jesús Vázquez, reconociendo que se guardó el discreto dato de audiencia de 'Allá tú', que acababa de arrancar su nueva etapa en Telecinco junto a Juanra Bonet "para verlo muchas veces". A su vez, se ha sincerado sobre el efecto que esto tuvo en Mediaset. "No hizo gracia y yo luego me di cuenta de que no era gracioso", ha lamentado el invitado.

Que la experiencia de Jesús Vázquez no impida o condicione que otros invitados nos dejen ver sus galerías del móvil 😅 #LaRevuelta pic.twitter.com/KCHLocCK8Z — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 21, 2026

Así, ha reflexionado sobre por qué se arrepiente de aquella escena. "Pero como yo sé que detrás de ese programa, hay un equipazo con el que yo he trabajado mucho y sigue siendo el mismo equipo y les quiero muchísimo... Con Juanra no tengo nada en absoluto personal, pues lo que hice fue pedir su teléfono y llamarle y disculparme con Juanra Bonet personalmente", ha desvelado el presentador.

"No lo iba a contar nunca esto pero ya", ha advertido, extendiéndose sobre cómo se produjo aquella llamada con el actual presentador de 'Allá tú' en Telecinco. "Me disculpé con él, él me lo agradeció muchísimo", ha asegurado. "Me dijo que no pasaba nada, que nada, que no me preocupara, que tal y cual, lo típico que dices un poco para descargar", ha continuado explicando Jesús Vázquez.

Sin embargo, también ha compartido lo que hizo poco después cuando el programa consiguió crecer en audiencia. "Pero lo importante es que, para que él viera que esto no era ningún broma, la primera vez que superaron los dos dígitos también le llamé para felicitarle. Y ahí quedó la cosa ya", ha señalado el invitado entre aplausos.

"Era la típica cosa que en el momento queda un poco... Yo venía muy dolido de un final abrupto y estaba ahí gozando", ha reconocido Jesús Vázquez sobre aquella etapa tras poner fin a su relación de casi 25 años con Mediaset. "Exacto, que disfrutamos cuando alguien te ha jodido y de repente le va mal, dices: Pues ahora te jodes tú. No se puede evitar, pero luego las personas implicadas, pues claro... No tienen culpa", ha reconocido el comunicador.