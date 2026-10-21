Jesús Vázquez habla claro de lo que ocurrirá en RTVE si ganan el PP y Vox y si será despedido: "Me he significado"

Jesús Vázquez ha regresado a 'La Revuelta' este miércoles para celebrar la nueva etapa de 'El túnel: avanza y gana' en La 1, que continúa con segunda temporada. Y durante su reencuentro con David Broncano, el presentador no ha dudado en sincerarse sobre su incierto futuro en Televisión Española ante el posible cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre, compartiendo su vaticinio sobre la suerte que correrá tanto él como el espacio del humorista en la cadena pública.

"¿Hablamos del invitado que tienes mañana? Porque la pregunta es... ¿Viene con Begoña?", ha comenzado preguntando el comunicador nada más reunirse con el humorista, haciéndose eco del anuncio de 'La Revuelta' sobre la entrevista a Pedro Sánchez de este jueves. "Por favor, que venga con ella y que se besen aquí", ha propuesto el presentador de 'El túnel' mientras el humorista aseguraba que el principal lema de la campaña de este año es el amor. "El amor es el principal mensaje, ya no electoral, del mundo", ha puntualizado el invitado.

Jesús Vázquez se pronuncia sobre lo que ocurrirá en TVE ante un posible cambio de Gobierno: "He decidido no tener opinión"

Y David Broncano no ha tardado en preguntar a su invitado por su vaticinio personal sobre lo que ocurrirá en la parrilla de TVE tras un posible cambio de Gobierno. "Mira... he decidido no tener opinión", ha comenzado advirtiendo Jesús Vázquez.. "En caso de que ganen los que han dicho que van a hacer eso. ¿Crees que lo harán y nos chutarán?", ha preguntando entonces el conductor de 'La Revuelta'.

Que Jesús Vázquez comparta el conjuro de invocación para poder pactar la eterna juventud #LaRevuelta pic.twitter.com/iACywPjf05 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 21, 2026

"A ver. Yo creo que sí", ha confesado finalmente el presentador. "Pero si es un concurso", ha señalado Broncano, explicando que si bien cree que su sentencia está más que firmada, Vázquez podría librarse por el tipo de formato que conduce. "Bueno, pero vamos, me he significado un poquito a lo largo de mi vida", ha recordado el invitado entre aplausos del público.

"Si me tengo que ir, me voy, me voy con todo el amor del mundo", ha terminado señalando Jesús Vázquez antes de que Grison lanzase un apunte sobre los supuestos cambios en la parrilla de La 1. "¡Que yo también tengo un concurso, tronco, que no lo van ni a estrenar!", ha recordado el colaborador sobre 'El escondite'. "Es verdad, que ni lo ha estrenado el muchacho", ha señalado el invitado. "El escondite se llama escondido, se va a quedar", ha bromeado el músico.

Ha sido entonces cuando Vázquez ha confirmado que, si todo sigue según lo planeado en la corporación, repetirá como conductor del Benidorm Fest en enero. "Es que me lo pasé tan bien el año pasado... Estuvo divertido, me acuerdo que lo vi ahí", ha asegurado el maestro de ceremonias del festival, que ya ha anunciado a su cantera de concursantes para la próxima edición. A su vez, ha explicado que Javier ambrossi no regresará al evento. "Sí, le hemos llamado, pero ha dicho que tiene tantos Oscars que recoger...", ha bromeado.