Jesús Cintora suelta este palo a Miguel Bosé en 'Mañaneros' de TVE por sus palabras contra Óscar Puente: "Ingeniero de cabecera"

Jesús Cintora ha abordado en 'Mañaneros 360' "la peste de los bulos" para mentir y desinformar sobre la tragedia ferroviaria. Y es que hay quien aprovecha la coyuntura para lanzar bulos amparados y amplificados por la ultraderecha.

"La gente se queda con cuatro cosas de brocha gorda y se llena el territorio de bulos", ha denunciado el presentador de las mañanas de TVE tras poner algunos ejemplos que no vamos a reproducir por respeto a la verdad y a los que Vox ha dado pábulo en sus perfiles de redes sociales.

Antón Losada, colaborador habitual del magacín de La 1, ha clamado contra el objetivo de estas 'fake news' en un momento tan sumamente delicado, que no es otro que "azuzar los sentimientos de indignación y explotarlos" para una rentabilidad electoral. "Sacar un rédito político", ha apoyado Jesús Cintora.

En este contexto, el periodista soriano se ha acordado de Miguel Bosé por su dura publicación en Instagram contra el ministro de Transportes: "Ojalá que todas las almas de Adamuz y Urda fulminen a ese tal Óscar Puente como la escoria que es. Eres una desgracia Oscarito. Una verdadera y auténtica desgracia humana. Un malnacido".

Jesús Cintora: "Abascal y Miguel Bosé, los ingenieros de cabecera"

"Hemos visto a Miguel Bosé muy indignado con el ministro. Hay unos que se retrataron en la DANA, que se retrataron en la pandemia y luego el caso de Miguel Bosé que recuerdo que en la pandemia también apareció con el negacionismo. Y ahora aparece también con esto. Abascal y Miguel Bosé, los ingenieros de cabecera", ha sentenciado Jesús Cintora, dando así un grueso palo al cantante y al líder de la extrema derecha.

Lo cierto es que no es la primera vez que Bosé ataca con palabras de esa envergadura a Óscar Puente. Ya ocurrió lo propio cuando se produjo el accidente de Adamuz: "Pedimos la dimisión general del Gobierno entero, y por supuesto la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval".



