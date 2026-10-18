Jesús Cintora señala el motivo exacto por el que el PP quiere hacer desaparecer a Silvia Intxaurrondo en RTVE

Este sábado, Jesús Cintora puso sobre la mesa en 'Malas Lenguas Noche' la razón exacta por la que el PP quiere acabar con Silvia Intxaurrondo, periodista y presentadora de 'La hora de La 1' en las mañanas de RTVE y principal activo del ente público.

Aprovechando el lío que se ha formado en el Partido Popular otra vez con el delicado asunto de las pensiones en la precampaña, el comunicador soriano colocó el acento en la sombra de la entrevista de Intxaurrondo a Alberto Núñez Feijóo en el año 2023; pocos días antes de las elecciones del 23-J.

"Le ocurrió ya a Feijóo en la entrevista con Silvia Intxaurrondo en esta casa. Se puso a decir lo que no era con la actualización y el IPC", rememoró Jesús Cintora, reemitiendo el momento en el que el presidente del PP afirmó que su formación "nunca dejó de revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC". Por su parte, Silvia le confrontó con un "no es correcto", desmintiendo con datos que lo hicieran en 2012, 2013 y 2017.

"Hemos visto cómo Silvia Intxaurrondo le recordó a Feijóo que hubo tres años en los que la actualización no se había hecho y curiosamente, por lo que sea, Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a decir que quiere llegar al poder para acabar con las Intxaurrondos", lamentó Cintora.

Estas manifestaciones de la diputada del PP se produjeron en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' el pasado jueves. Sin embargo, volvieron a cobrar actualidad este sábado al ser nuevamente pronunciadas en el transcurso de un mitin.

"Mira que se pueden hacer cosas cuando uno llega al poder, si es que llega… pues su propósito es acabar con una periodista", condenó Jesús Cintora mientras daba paso al total en el que Álvarez de Toledo hablaba de "una limpieza absoluta" en las instituciones públicas para que no haya más 'Intxaurrondos'.

Ante estas controvertidas declaraciones, el conductor de 'Malas Lenguas Noche' y 'Mañaneros 360' fue tajante: "Y no más políticos de este tipo que señalan a periodistas que hacen su trabajo. Igual lo que les molesta es que Silvia Intxaurrondo colocó a Feijóo ante lo que dijo de las pensiones, que era incorrecto". Así, Cintora proclamó el verdadero motivo de la cruzada del PP con la profesional vasca.

"Un partido que está apoyando a Vito Quiles, que por cierto le acaban de imputar. Sin embargo, Cayetana Álvarez de Toledo pone continuamente a Silvia Intxaurrondo en el disparadero de esta forma", retrató Jesús Cintora para rematar.