Jesús Cintora responde así a Cayetana Álvarez de Toledo tras afirmar que el PP va a acabar con Silvia Intxaurrondo cuando tome RTVE

Jesús Cintora ha recogido en 'Mañaneros 360' las polémicas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo en 'El programa de Ana Rosa'. La diputada del PP expresó este jueves en el matinal de Mediaset su deseo de alcanzar el poder para acabar con Silvia Intxaurrondo y con la gente que, a su juicio, "está colonizando las instituciones al servicio de un proyecto personal".

Ante esta seria amenaza, una más de las tantas que ha recibido la Corporación RTVE en los últimos tiempos por parte del Partido Popular y de la extrema derecha (Vox), el presentador de las mañanas de La 1 ha sido claro y rotundo en su réplica; cargada, a su vez, de fina retranca hacia la política conservadora.

"Vamos a acabar con los Tezanos, las Intxaurrondos, los Pumpidos y con la gente que está colonizando las instituciones al servicio de un proyecto de poder personal", afirmó exactamente Cayetana Álvarez de Toledo mientras atendía a Ana Rosa Quintana en Telecinco. "Necesitamos una revolución de la moral pública", añadió como declaración de intenciones. En definitiva, y ciñéndonos al sector televisivo, estaba adelantando un desmantelamiento de RTVE si los resultados electorales lo permiten.

Cloacas.

Joyas.

Saunas.

Putas.

Mordidas.

Enchufes.



El sanchismo será recordado como la era de la indecencia.



España necesita una Revolución de la Decencia.



Aspiro a que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos.

No solo de su país.

También de sus políticos.… pic.twitter.com/zOo00mk5v4 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) October 15, 2026

'Mañaneros 360' ha emitido estas palabras este viernes y, acto seguido, ha tomado la palabra Jesús Cintora: "Cayetana Álvarez de Toledo, a la que siempre vemos tan seria, como enfadada, no sé si enfadada con la vida, dice que quieren llegar al poder para acabar con las 'Intxaurrondos'. ¿Ese es su proyecto político? ¿Llegar al poder para acabar con las 'Intxaurrondos'?".

"¿Ese es el proyecto político? ¿Acabar con una periodista, acabar con Silvia Intxaurrondo? Sonría, doña Cayetana, sonría. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está siempre tan enfadada? ¿Qué le ha hecho Intxaurrondo?", ha continuado el comunicador, reprobando esa amenaza de la popular y sacando la cara por su compañera en TVE.

Acto seguido, Cintora ha querido recordar unas antiguas declaraciones en las que Álvarez de Toledo cuestionaba también su contratación en el ente público: "Cuando me dijeron que Jesús Cintora iba a ser el próximo fichaje de TVE, yo pensé: '¿de verdad es una persona que representa la sensibilidad plural de los españoles?'".

"Cayetana Álvarez de Toledo también es conocida por ejemplo porque un servidor tampoco le gusta. No le gustan los periodistas que hacen preguntas. ¿Puede ser?", ha planteado el presentador en respuesta. "Y Cayetana hablando de sensibilidad", ha ironizado a continuación.

Jesús Cintora expone el porqué del señalamiento a Silvia Intxaurrondo

"Insisto: la veo siempre como muy enfadada. Tiene que sonreír. Dice que quiere acabar con las 'Intxaurrondos'... Igual puede ser que lo que tienen en el recuerdo, hablando de pensiones, es cuando Silvia Intxaurrondo le planteó una serie de contradicciones a Feijóo y destapó los bulos que estaba soltando", ha rememorado Cintora, aludiendo a la sonada entrevista que la periodista vasca hizo al presidente del PP en plena campaña a las elecciones de 2023. Entrevista en la que el gallego dijo que el PP nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC y Silvia le desmintió en directo.

"Ahora, Cayetana Álvarez de Toledo anda diciendo que quiere llegar al poder para acabar con Silvia Intxaurrondo. Este es el proyecto político de un partido que, al mismo tiempo, defiende a Vito Quiles", ha señalado Jesús Cintora, poniendo así sobre la mesa la deriva de un partido que en el pasado fue moderado.

"Por cierto, señor Feijóo, está invitado a que le hagamos una entrevista Silvia Intxaurrondo o un servidor. Sin temor. Solo haremos preguntas, nosotros no queremos acabar con nadie", ha agregado el soriano, para, acto seguido, rematar con más ironía hacia la diputada del PP: "Sonría doña Cayetana, que llega el fin de semana".