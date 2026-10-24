Actualidad

Jesús Cintora responde al PP por su crítica a 'La Revuelta' de TVE: "Ester Muñoz no hace los guiones ni envía las preguntas que hay que hacer. No sabemos si le parece también anodino que Feijóo meta la pata"

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

El PP, a través de la portavoz Ester Muñoz, ha tachado de "anodinas" las preguntas clásicas de David Broncano en 'La Revuelta', y Jesús Cintora le ha respondido, fiel a su estilo, desde 'Mañaneros 360'

Jesús Cintora en Mañaneros 360
Jesús Cintora en Mañaneros 360 | RTVE

Jesús Cintora ha repasado los ecos de la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', poniendo el foco en la reacción de Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso. La representante política ha tachado de "anodinas" las preguntas clásicas de David Broncano y el presentador de 'Mañaneros 360' en RTVE no ha tardado en darle la réplica.

"Hoy el PP habla de preguntas anodinas en un formato que tiene el tono que tiene", ha introducido el comunicador soriano, puntualizando que 'La Revuelta' es un espacio alejado de lo puramente institucional y que, por tanto, la crítica en ese sentido no tiene fundamento.

Más información

"Le vimos en una entrevista explicándole a los españoles cuántas relaciones sexuales tiene. Yo creo que a los españoles no les importa. Los españoles tienen derecho a saber cómo se ha financiado el PSOE (...) Pedro Sánchez está atrincherado, yendo a sitios en los que le preguntan cosas tan anodinas como cuáles son sus relaciones sexuales, en lugar de preguntarle por qué es el único Gobierno que se ha gastado dinero en contratar mujeres prostituidas o preguntarle por qué su hermano está condenado por corrupción", han sido las declaraciones exactas de Ester Muñoz ante los medios.

Una vez emitido el total en 'Mañaneros 360', Jesús Cintora ha sido taxativo: "Ester Muñoz no hace los guiones de 'La Revuelta', ni envía las preguntas que hay que hacer. Al menos, por ahora". Unas palabras que ha lanzado con sorna ante un posible cambio de ciclo político, que podría derivar en injerencias a nivel editorial en RTVE. "Nunca lo admitiría David Broncano, no admitiría que le mandaran las preguntas", ha añadido el periodista.

Acto seguido, ha interpelado a la portavoz ante los sonados deslices que Alberto Núñez Feijóo ha cometido este viernes en su entrevista en La SER con Aimar Bretos. "No sabemos si a Ester Muñoz le parece también anodino que Feijóo haya metido hoy la pata. Primero, diciendo que el PP es partidario de que no suba el salario medio. Y luego, con el IRPF", ha evidenciado Cintora. Y es que, en este último caso, el líder del PP ha afirmado que el salario mínimo no está exento del impuesto.

"Otro día con lapsus de Feijóo y no es el primero ni el segundo. Dos seguidos y en precampaña, pero Ester Muñoz considera que las preguntas de Broncano en 'La Revuelta' fueron anodinas", ha rematado el conductor de las mañanas de La 1 de RTVE, siendo un recado hacia la política cargando de sorna.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Más Información

La 2 trastoca hoy el horario de 'La amiga estupenda'

TVE relega este sábado el estreno de la cuarta temporada de 'La amiga estupenda' por el cambio de 'Malas Lenguas Noche' en La 2

El Televisero
Lucas Paulano, representante de Eurovisión Junior

Eurovisión Junior 2026: Horario en RTVE, orden de actuación, en qué puesto actúa España y cómo votar por Lucas Paulano

José Sánchez

Últimas noticias