Jesús Cintora pone de vuelta y media a Esperanza Aguirre por lo que ha dicho sobre Milei ante los micrófonos de 'Mañaneros 360' de TVE

Jesús Cintora ha dejado una réplica implacable a Esperanza Aguirre cuando, ante los micrófonos de la prensa, entre ellos el de 'Mañaneros 360' de TVE, ha ensalzado la gestión de Javier Milei en Argentina, aprovechando una visita a España que está levantando grandes ampollas. Sobre todo, tras sus graves ataques a Pedro Sánchez en plena precampaña electoral y en un acto con presencia de dirigentes del PP y Vox; en el que ha llamado "impresentable dictador" y "estúpido" al socialista.

"Saben perfectamente cuando van a un acto de Milei lo que representa, insultando el Presidente de España de manera constante. En esto se parece a algunos dirigentes que también hay en este país. Y, entretanto, Esperanza Aguirre encantada con Milei y diciendo que está arreglando la pobreza en Argentina. ¿Está arreglando la pobreza? ¿Eso se quiere en España?", se ha rebelado el presentador de TVE en directo.

"Creo que Milei está haciendo muchísimo por la República de Argentina y está consiguiendo acabar con la pobreza y con la inflación por culpa de las políticas social comunistas. Milei está haciendo que Argentina vuelva a ser un país como tiene que ser", han sido las palabras exactas de Esperanza Aguirre ante los medios de comunicación.

A continuación, sobre la reunión del político argentino e Isabel Díaz Ayuso, la expresidenta de la Comunidad de Madrid también se ha pronunciado, lamentando que el acto no pueda desarrollarse con normalidad por el clima de tensión en las calles: "Al señor Milei le recibe Ayuso según el ChatGPT, porque la pobre no puede anunciar su agenda ya que la rodean y no la dejan entrar ni salir. Milei no puede entrar por la puerta principal y tiene que entrar por la de atrás. Una vergüenza en mi opinión porque tenemos a un Delegado del Gobierno prevaricador que, con tal de hacerle caso a Pedro Sánchez, es capaz de hacer cualquier cosa".

Unas incendiarias declaraciones que han provocado una inmediata reacción en Jesús Cintora, que le ha dejado retratada con dicha réplica: "Esperanza Aguirre llama prevaricador al Delegado del Gobierno. La misma Esperanza que mañana está citada en los tribunales y tiene que ir a declarar por el Caso Lezo. Las ranas en la charca que dijo ella".

Así, el comunicador soriano se ha referido a la 'Operación Lezo', la trama de corrupción que investiga a una red de políticos y directivos que presuntamente utilizó la gestión del Canal de Isabel II para enriquecerse de manera ilegal y financiar al Partido Popular de Madrid. Ahora, más de una década después de iniciarse las pesquisas en la Audiencia Nacional, han comenzado los primeros juicios orales, sentando en el banquillo a antiguos altos cargos de la formación política. En el caso de Esperanza Aguirre, se pondrá frente al juez en calidad de testigo.

Además, Jesús Cintora ha impugnado las loas de la expolítica del PP a las políticas de Milei, criticando lo que éstas representan para los pensionistas y para los servicios públicos, claramente mermados desde que se inició su mandado en Argentina, sumida en una "grave crisis económica". A su vez, el periodista de 'Mañaneros 360' también ha condenado que el ultraderechista argentino haya tachado de "robo" los impuestos: "¿Y entonces cómo se paga la sanidad y la educación? ¿O de qué cobran dirigentes como él si no es del dinero público?".