Jesús Cintora no reprime esta réplica a Ester Muñoz en TVE tras decir que las preguntas de Broncano a Sánchez fueron "anodinas"

Jesús Cintora ha repasado los ecos de la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta', poniendo el foco en la reacción de Ester Muñoz, la portavoz del PP en el Congreso. La representante política ha tachado de "anodinas" las preguntas clásicas de David Broncano y el presentador de 'Mañaneros 360' en RTVE no ha tardado en darle la réplica.

"Hoy el PP habla de preguntas anodinas en un formato que tiene el tono que tiene", ha introducido el comunicador soriano, puntualizando que 'La Revuelta' es un espacio alejado de lo puramente institucional y que, por tanto, la crítica en ese sentido no tiene fundamento.

"Le vimos en una entrevista explicándole a los españoles cuántas relaciones sexuales tiene. Yo creo que a los españoles no les importa. Los españoles tienen derecho a saber cómo se ha financiado el PSOE (...) Pedro Sánchez está atrincherado, yendo a sitios en los que le preguntan cosas tan anodinas como cuáles son sus relaciones sexuales, en lugar de preguntarle por qué es el único Gobierno que se ha gastado dinero en contratar mujeres prostituidas o preguntarle por qué su hermano está condenado por corrupción", han sido las declaraciones exactas de Ester Muñoz ante los medios.

Una vez emitido el total en 'Mañaneros 360', Jesús Cintora ha sido taxativo: "Ester Muñoz no hace los guiones de 'La Revuelta', ni envía las preguntas que hay que hacer. Al menos, por ahora". Unas palabras que ha lanzado con sorna ante un posible cambio de ciclo político, que podría derivar en injerencias a nivel editorial en RTVE. "Nunca lo admitiría David Broncano, no admitiría que le mandaran las preguntas", ha añadido el periodista.

Acto seguido, ha interpelado a la portavoz ante los sonados deslices que Alberto Núñez Feijóo ha cometido este viernes en su entrevista en La SER con Aimar Bretos. "No sabemos si a Ester Muñoz le parece también anodino que Feijóo haya metido hoy la pata. Primero, diciendo que el PP es partidario de que no suba el salario medio. Y luego, con el IRPF", ha evidenciado Cintora. Y es que, en este último caso, el líder del PP ha afirmado que el salario mínimo no está exento del impuesto.

"Otro día con lapsus de Feijóo y no es el primero ni el segundo. Dos seguidos y en precampaña, pero Ester Muñoz considera que las preguntas de Broncano en 'La Revuelta' fueron anodinas", ha rematado el conductor de las mañanas de La 1 de RTVE, siendo un recado hacia la política cargando de sorna.