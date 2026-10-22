Jesús Cintora lanza un órdago a Feijóo tras declinar una visita a 'La Revuelta' y denuncia el cordón sanitario del PP a RTVE

A propósito de la visita de Pedro Sánchez a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves, se está hablando mucho sobre si Alberto Núñez Feijóo aceptará también participar en el show de La 1. Después de que el humorista asegurara el miércoles que no habían recibido por ahora respuesta, ha sido Jesús Cintora el que se ha hecho eco de las palabras del PP sobre la entrevista del presidente del Gobierno en el programa de humor de la cadena estatal.

"Por cierto. Atención porque nos acaba de llegar un comunicado de última hora del PP en el que sube la temperatura para esta noche. El PP ha querido entrar de lleno en el terreno televisivo refiriéndose explícitamente a la esperadísima entrevista del presidente del Gobierno hoy en 'La Revuelta'. En su texto los populares aseguran que Pedro Sánchez tiene entre comillas el arrojo de enfrentarse a una entrevista dura y hostil con David Broncano", ha empezado señalando el presentador de 'Mañaneros 360'.

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"Pero aprovechan para exigir debates. ¿Vetando a la televisión pública? Nos sorprende enormemente este comunicado cuando el señor Feijóo mantiene un insólito cordón sanitario a los platós de la televisión pública. El candidato del PP esquiva sistemáticamente a Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1', rehúye del plató de 'Mañaneros 360' y rechaza de plano acudir a 'La revuelta' o a 'El perro andaluz'", ha seguido explicando y avanzando Cintora, evidenciando así la negativa del líder del PP a ir a los formatos de Broncano y Manú Sánchez.

"Si lo que le provoca pánico al líder de la oposición son las preguntas clásicas de David Broncano sobre el dinero o el sexo, seguro que David puede eliminarlas del guion para que esté más cómodo", ha soltado Jesús Cintora con cierta retranca sobre el posible miedo de Feijóo a los temas sobre los que cuestiona el cómico habitualmente al final de sus entrevistas.

Y lejos de quedarse ahí, el conductor de 'Mañaneros 360' ha dejado claro por enésima vez que las puertas de su programa continúan abiertas. "Lo que ya no sabemos es qué cambiar en el resto de formatos para que pierda el miedo a las preguntas que no puede controlar. La invitación sigue abierta. Veremos si se atreve a dar la cara o sigue eligiendo a los entrevistadores", ha sentenciado el soriano. "Aquí el señor Feijóo y los señores y señoras del PP están invitados e invitadas. Es lo que podemos decir", ha concluido el comunicador.

🔵 Jesús Cintora reitera la invitación a Feijóo para ser entrevistado en 'Mañaneros 360'.



🔊 "El candidato del PP esquiva sistemáticamente a Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1', rehúye el plató de 'Mañaneros 360' y rechaza de plano acudir a 'La Revuelta' o a 'El Perro… pic.twitter.com/J2Tjhu8h5T — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 22, 2026

En este sentido, hay que recordar que Alberto Núñez Feijóo ya rechazó acudir al debate que organizó RTVE en las últimas elecciones de 2023. Ahora, ante el 29-N, ha hecho lo propio; no aceptando la propuesta de debates que ha realizado la cadena pública: un cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo para el martes 17 de noviembre y un debate a cuatro para el jueves 26 de noviembre.

Con respecto a las entrevistas, desde el PP ya dejaron claro que Feijóo solo asistirá a TVE siempre y cuando el presentador sea un rostro de la casa para evitar así tener que acudir a programas producidos por productoras externas. No obstante, cabe matizar que Silvia Intxaurrondo es personal de RTVE y su programa si es de producción interna.