Jesús Cintora lanza esta denuncia contra 'Horizonte' por la teoría que se deslizó sobre Maricarmen y pone voz a muchos

El conmovedor fallecimiento de Maricarmen, símbolo de las reivindicaciones por la crisis de la vivienda tras su mediático desahucio, ha impactado de lleno en las tertulias televisivas. Entre ellas, la de 'Mañaneros 360' en RTVE, donde Jesús Cintora ha hecho un alto para pronunciarse sobre la polémica que azota a 'Horizonte' por culpa de las manifestaciones que hizo el periodista Chapu Apaolaza un día antes de la muerte.

El también colaborador del programa de Cuatro lanzó una delirante teoría conspiranoica sobre el caso Maricarmen: "Una vez que Ceuta se convierte en un problema y toca fibras muy profundas del sentimiento de la ciudadanía de este país, entonces tienen que sustituirlo por algo más. Hacen un casting y eso es lo que deciden en La Mareta", aseguró, haciendo referencia a la residencia vacacional de Pedro Sánchez.

"Todo lo que está sucediendo ahora es una operación decidida en La Mareta con un casting de buscar a una mujer que sale en camilla de la casa, con un Delegado de Gobierno que..., con un Sindicato de Inquilinas fake que termina acampando en Sol…", verbalizó sin pudor en 'Horizonte' sin que Iker Jiménez y Carmen Porter reprobaran esas controvertidas palabras y acusaciones.

No olvidemos a la basura humana que se burló de Maricarmen hasta el último día.

Lista de indeseables. 👇🏽 pic.twitter.com/bbYtIVKdkz — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 7, 2026

Pues bien, este momento, que se produjo veinticuatro horas antes del fallecimiento, no deja de compartirse en las últimas horas, con multitud de críticas y denuncias a las que se han sumado Xabier Fortes y Jesús Cintora. Este último no ha podido morderse la lengua desde 'Mañaneros 360', empleando términos muy gruesos contra dicha teoría vertida en 'Horizonte'.

Jesús Cintora, implacable en TVE: "Hay que tener maldad humana para deslizar esto y consentimiento abyecto. Dan asco"

"¿Cómo puede ocurrir que haya determinados programas de televisión donde se lanzan teorías conspiranoicas del tipo: 'lo de Maricarmen se orquestó en La Mareta' o 'que hubo un casting con un sindicato fake' refiriéndose al Sindicato de Inquilinas, que lleva tantos años luchando por la vivienda digna?", se ha preguntado, escandalizado, el comunicador de TVE.

"Después de escuchar esas barbaridades, con la mujer ya fallecida, siguen diciendo otras. Consideran que todo esto forma parte de una estrategia, esa es la conspiranoia... Hay que tener maldad humana para deslizar esto y consentimiento abyecto para que esto ocurra. Dan asco", ha sentenciado sin cortapisas Jesús Cintora, en un claro tirón de orejas al espacio de Mediaset que encabezan Iker Jiménez y Carmen Porter. Eso sí, evitando la alusión directa.