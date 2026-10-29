Jesús Cintora frena a José Miguel Villarroya en 'Mañaneros 360' de TVE por su teoría sobre el accidente de trenes, conectando a Israel

Jesús Cintora ha contado con José Miguel Villarroya en 'Mañaneros 360', que ha dejado una controvertida conspiración sobre la caída del sistema de seguridad que derivó en el fatídico accidente de trenes en Urda (Toledo) de este miércoles.

De entrada, el periodista y colaborador ha sido tajante en su protesta tras un siniestro que ha costado la vida a al menos 69 personas. "Hay que denunciar las privatizaciones con entrada de empresas privadas. No se han mejorado las infraestructuras. Con las mismas, hay más paso de trenes y hay menos espacio entre un tren y otro. Falta inversión, notamos vibraciones en determinadas zonas y sigue habiendo retrasos", ha clamado desde La 1 de RTVE.

"Pero lo que me extraña es que hayan fallado todos los sistemas de seguridad porque a mi nadie me está explicando las cosas", ha continuado, introduciendo así su teoría personal. "Sabemos que, cuando falla un sistema, automáticamente salta otro; y, si fallan dos, salta otro. Y aquí han fallado todos de golpe", ha puesto sobre la mesa de 'Mañaneros 360'.

"Luego, respecto a si el operario de Atocha se ha equivocado, que no lo sé, me parece una muy pobre excusa culpar a este señor", ha añadido, sacando la cara por el responsable de circulación de Adif. "Hay que mirar por qué han fallado todos los sistemas de seguridad y por qué había un sistema tan antiguo en la línea Madrid-Andalucía, con más de 30 años", ha enfatizado José Miguel Villarroya.

"Y qué casualidad que se estaban haciendo unas pruebas sobre ese sistema de seguridad estos días, con una empresa francesa con capital israelí", ha soltado a posteriori. "Creo que aquí hace falta que nos expliquen de la A a la Z qué ha pasado para que se produzca un accidente tan catastrófico con tantos muertos y heridos. No puede ser que aquí se haya caído todo", ha reiterado el tertuliano.

"¿Esto no es conspiranoia?", ha saltado rápidamente Jesús Cintora por estar deslizando una conexión con Israel. "No, no lo es. Yo no digo que haya gente que haya provocado nada, pero amenazas han venido desde Israel. A mí me llegan informaciones de ese mundo oscuro que se suele equivocar poco y que me va diciendo cosas", ha defendido Villarroya.

"¿Por qué apuntas a Israel? En tus redes has puesto algo fuerte", le ha vuelto a rebatir el presentador de 'Mañaneros 360', aludiendo al contenido de una publicación en 'X' que iba en la misma línea de lo señalado en su programa. "Hombre, porque las compañías son israelíes. No es conspiranoia, son datos. Si la gente mirara los datos, vería qué empresas están llevando la seguridad del AVE y qué empresas están subcontratadas. Porque hay siete empresas subcontratadas llevando el tema de la seguridad, lo cual me parece lamentable. Debería ser una empresa estatal española", ha denunciado.

"Me parece grave que apuntes a Israel y luego no concretes", ha recriminado Jesús Cintora, que le ha reclamado más precisión. "Hay gente del Gobierno israelí que ha amenazado a España... ¿O es que somos idiotas? Yo no estoy diciendo que esto lo haya provocado Israel, estoy diciendo que las empresas que están llevando la seguridad del AVE son israelíes. La principal es francesa pero con capital israelí y la subcontrata precisamente de la línea Madrid-Andalucía es una empresa de Israel que lleva también la seguridad de la OTAN y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en España", ha explicado José Miguel Villarroya.

Por último, el también profesor universitario ha vuelto a incidir en que "miembros del Gobierno israelí han amenazado a España" para sustentar su polémica y personal tesis. "Llevar una cosa a la otra no lo veo", le ha cortado Cintora, deteniendo ahí su intervención y cambiando radicalmente de asunto.