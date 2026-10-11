Jesús Cintora denuncia la agresión a un equipo de 'Malas Lenguas' en RTVE tras vandalizar el altar a Maricarmen: "Nos han pateado"

Ha vuelto a ocurrir. Un equipo de Televisión Española, en este caso de 'Malas Lenguas Noche', ha sido nuevamente agredido por unos energúmenos, tal y como ha denunciado Jesús Cintora. Tres hombres se han acercado a increpar a los profesionales que estaban cumpliendo con su obligación de informar, y no solo eso sino que, además, han empezado a dar patadas al altar dedicado a la figura de Maricarmen Abascal, quien fallecía esta semana en Madrid días después de haber sido desahuciada de su domicilio.

Todo ocurría mientras el reportero Alberto Muñoz hacía una entrevista a Blanca, una de las reporteras del Sindicato de Inquilinas. De pronto, tres hombres empezaron a zarandear y agredir al equipo de 'Malas Lenguas'. El cámara del programa se ha enfrentado a ellos, para evitar que la cosa pasara a mayores, así es que estos individuos han procedido a vandalizar el altar simbólico dedicado a Maricarmen en Sainz de Baranda (Madrid).

"Hay energúmenos que intentan reventar la memoria y la reivindicación de Maricarmen", denunciaba Jesús Cintora, antes de dar paso a Alberto Muñoz para que explicara lo sucedido. El periodista reconocía que había sido "una situación muy incómoda": "Estábamos esperando para dar paso a Blanca dentro del programa, a nuestra representante del sindicato de inquilinos. Han venido tres personas. Nos han agarrado en cuanto han visto el micrófono de Televisión Española, han intentado quitárnoslo de las manos. Le quiero a agradecer a Roberto, nuestro cámara, que es quien nos ha defendido cuando eso ha ocurrido", señalaba el reportero de 'Malas Lenguas'.

Así ha sido la agresión al equipo de 'Malas Lenguas'

Según él, "hemos intentado hacer nuestro trabajo, hemos seguido adelante con esa entrevista a Blanca. Ha sido al terminar la entrevista, mientras estábamos hablando con ella, cuando nos han vuelto a increpar, nos han vuelto a insultar, se han enfrentando con las personas que están aquí haciendo guardia frente al altar de Maricarmen en Sainz de Baranda y en un momento dado la tensión ha escalado".

Ha sido entonces cuando estos energúmenos "han intentado desacreditar la memoria de Maricarmen y en un momento dado uno de ellos ha pateado el altar improvisado en el que tantas personas han venido a traer flores, han traído velas, han traído dibujos, sobre todo han traído mucho amor. Y ha habido un momento de tensión, de enfrentamiento físico, hemos tenido que mediar y la verdad es que ha sido un momento bastante desagradable".

Sin dar crédito a lo sucedido, Cintora se preguntaba: "¿Qué mal hacen unas velas? Hay energúmenos de esta calaña". Acto seguido daba paso a Gonzalo Miró, quien era más duro si cabe que el presentador, poniendo el foco en los partidos políticos que han intentado "deshumanizar a Maricarmen": "Las imágenes hablan por sí solas, gentuza hay en todos los sitios".

Según el colaborador de 'Malas Lenguas Noche', "esto tiene un origen, y es porque hay gente que ha puesto en Maricarmen el foco de que haya gente dispuesta a cambiar la manera en la que se funciona en este país con la vivienda. Yo insisto, creo que hay gente que no quiere que cambien las cosas, que quieren que las cosas sigan exactamente igual como están. Que los ricos cada vez tengan más dinero y que los pobres cada vez sean más pobres, que no haya ninguna redistribución de la riqueza y que se utilice la vivienda para hacer negocio".

"Los que piensan así, que los hay también, están en las instituciones públicas", deja claro el periodista. Además, "se jactan de ello, sacan pecho por esa manera de pensar y a un símbolo como es Maricarmen, que ha marcado un punto de inflexión y ha hecho que la gente salga a las calles a pedir que las cosas cambien. Hay gente que no quieren que cambien y que tratan los símbolos de esa manera, faltándole el respeto, denostándolo y deshumanizándolo que es en lo que está la oposición haciendo política hoy", sentenciaba Gonzalo Miró en 'Malas Lenguas Noche'.

Una opinión con la que no estaba de acuerdo la tertuliana habitual del programa, Marta Gómez Montero. Sin embargo, él ha insistido, e incluso no dudaba en dar nombres: "Yo hago responsables a los políticos que han deshumanizado la figura de Maricarmen, Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho, o dirigentes de Vox".