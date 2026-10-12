Javier Aroca y Gloria Marcos dejan una altisonante sentencia en 'Mañaneros 360' (TVE) sobre los abucheos de ultras a Sánchez

Grupos ultras y nazis han protagonizado el desfile de la Fiesta Nacional con sus abucheos e insultos al presidente Pedro Sánchez a su llegada a la tribuna de autoridades. 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora, que ha recogido el testigo de la cobertura especial de la parada militar a cargo de Xabier Fortes, ha puesto el foco en ello y en los altercados posteriores en la Puerta del Sol entre los acampados y miembros de Núcleo Nacional.

Tal y como han registrado los micrófonos de RTVE de forma clara, esos ultras, algunos nostálgicos del franquismo, han recibido al dirigente socialista con gritos de "hijo de p***", "fuera" y "traidor" nada más bajar del coche oficial en el que ha llegado poco antes de las once de la mañana para asistir a los actos institucionales y al desfile de las Fuerzas Armadas.

#12deOctubre | Abucheos e insultos a Pedro Sánchez a la llegada del desfile de la Fiesta Nacional. pic.twitter.com/araoeYeefY — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 12, 2026

Javier Aroca lo ha definido como un "congreso de fruteros": "Es un clásico. Todos los Presidentes progresistas han sido abucheados en este tipo de saraos que hacen algo muy malo para la democracia española, que es apropiarse partidariamente de un fiesta de España. Y con esos abucheos, aparte de demostrar una mala educación, lo que demuestran es que son expansivos; son fruteros sin fronteras. Allí donde va el Presidente, allí que va este grupo de fruteros para expresarse con extremidades de manera vomitiva". "Yo no soy de acuerdo quien quiera que sea el Presidente del Gobierno", ha sentenciado el tertuliano.

▶️ "Con esos abucheos, aparte de demostrar mala educación, demuestran que son expansivos: fruteros sin fronteras", dice @JavierArocaA.



🗣️ Insultos y abucheos contra Pedro Sánchez durante el desfile.#Mañaneros120 pic.twitter.com/Rf2PPFtpzk — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) October 12, 2026

Por su parte, la periodista Fátima Iglesias ha reclamado no perder el foco sobre lo que realmente representa el 12-O: "Hay que celebrar sin complejos la Fiesta Nacional porque lo que se celebra son nuestras instituciones y se conmemora a nuestras Fuerzas Armadas que luego están en la DANA, en los volcanes o en los terremotos. Creo que esto es para celebrarlo". "No normalicemos los abucheos porque esto no debería ser una fiesta política, sino de las instituciones", ha agregado.

Más tarde, la profesora e historiadora Gloria Marcos ha intervenido en 'Mañaneros 360' para hablar también de este ambiente de crispación y polarización irrespirable. "Gente que, oye, con su libertad de expresión va al desfile a abuchear el Presidente del Gobierno. Hay quien puede decir que, siendo la Fiesta Nacional, el protagonismo debería ser para los militares que desfilan y no ir allí con la voluntad de abuchear al Presidente. ¿Cómo lo ves?", le ha cuestionado Jesús Cintora.

"Me resulta profundamente desagradable. Entre otras cosas, porque se utiliza un lema que ha alentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso", ha opinado Gloria sobre los gritos de 'hijo de p***'. "Me parece gravísimo que alguien intente criminalizar, faltar al respeto y deshumanizar al Presidente de nuestro país. Te gustarán más o menos las políticas que se llevan a cabo, pero eso de deshumanizar", ha condenado la colaboradora. Además, para rematar, ha denunciado cómo "en estos entornos de militarismo casposo" se está "mirando al pasado imperial y franquista en lugar de mirar al futuro".