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Javier Aroca se detiene en lo que se vio al inicio de la entrevista de Sánchez en 'La Revuelta' y advierte sobre la "abrumadora cifra" alcanzada

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Javier Aroca ha sacado una conclusión ante los históricos registros de audiencia de Pedro Sánchez en 'La Revuelta'. El antropólogo también ha ensalzado lo que David Broncano hizo al comienzo de la entrevista

Javier Aroca se moja sobre la entrevista de Broncano a Sánchez
Javier Aroca se moja sobre la entrevista de Broncano a Sánchez | Montaje El Televisero

Jesús Cintora ha contado con Javier Aroca en 'Mañaneros 360' para valorar la entrevista de David Broncano a Pedro Sánchez en 'La Revuelta', que batió todos los récords de audiencia en La 1 de RTVE. Un comportamiento del público que ha centrado parte de la reacción del antropólogo a esta histórica intervención del mandatario socialista.

"Primero, destacar una genialidad de Broncano cuando dijo: 'no le vamos a hacer ningún regalo porque así empezó Zapatero'. A mi me pareció de una fineza y de una agresividad dialéctica estupenda que resolvieron con mucho estilo", ha señalado inicialmente el tertuliano ante ese detalle concreto que se pudo ver al comienzo de la visita del Presidente.

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Acto seguido, Javier Aroca ha compartido su opinión sobre cómo vio a Sánchez: "El Presidente del Gobierno estuvo muy fresco y natural, que es lo que prefiere la mayoría de la gente". Al hilo, ha dejado un símil muy curioso: "Acordándome de una gran artista de mi tierra como Lola Flores, Pedro Sánchez menea muy bien la bata de cola. Y es lo que hizo ayer: meneó la bata de cola en vaqueros, siendo sincero, tranquilo y sin insultos".

"Me gustó francamente y espero que eso se traduzca en cualquier otra cosa", ha añadido el reconocido analista, deslizando su deseo en que el éxito de audiencia de 'La Revuelta', con los mayores registros de toda su historia, se refleje en las urnas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Javier Aroca: "Las audiencias están diciendo algo también cuando obsequian a Broncano con esa abrumadora cifra"

"Por cierto, si entramos a competir entre los datos demoscópicos y los de audiencia, nos vemos en un tema interpretativo grave eh. No sabemos a quién hacer más caso: si a la demoscopia amiga o a las audiencias. Porque las audiencias están diciendo algo también cuando obsequian a Broncano con esa abrumadora cifra", ha advertido Javier Aroca al respecto.

Por último, antes de concluir su participación en 'Mañaneros 360', el andaluz ha ensalzado la labor de RTVE, con recado incluido a Alberto Núñez Feijóo: "Lo que está proponiendo la televisión pública le gusta a la gente. Yo ardo en deseos de que el señor Feijóo, después de haberse atrevido a acudir a La SER, venga contigo, con Silvia Intxaurrondo o con cualquier líder de la televisión pública".

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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