Jaime Lorente defiende a 'La Revuelta' y apela a su permanencia en la parrilla de RTVE ante un cambio de Gobierno posible

Jaime Lorente ha regresado a 'La Revuelta' este martes más de un año después de su última visita y en un momento clave para el espacio de David Broncano, cuyo futuro en TVE se presenta como un misterio ante el posible cambio de Gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. Y precisamente con este escenario en mente, el actor ha sorprendido al presentador y a su equipo con un alegato sobre la importante papel del programa en la televisión pública y un regalo muy especial.

"Es el mejor regalo que se ha hecho jamás en 'La Revuelta", ha comenzado anunciando el intérprete, insistiendo ante las dudas del presentador que es "el regalo más emotivo" que se ha hecho en la historia del programa. "O sea, yo traigo aquí la reforma de la Constitución", bromeaba David Broncano mientras el invitado comenzaba a desenrrollar lo que a simple vista parecía una especie de pergamino. "Cuidado, esto es parecido, ¿eh?", ha advertido entonces el actor.

Jorge Lorente recoge firmas para la permanencia de 'La Revuelta' en TVE y reivindica su papel en la televisión pública: "Este programa da voz a muchos sectores"

Sin más rodeos, Jaime Lorente ha comenzado a mostrar una sucesión infinita de firmas. "En este humilde envaso traigo la voluntad de un país. Y no solo de un país, sino de varios países", ha sentenciado antes de poner en contexto a David Broncano y a la audiencia. "Yo estoy aquí estoy promocionando mi película como director... Yo sé que aquí van a venir candidatos, aspirantes... Entonces para mí es muy importante que este programa a pesar de si sigue el mismo gobierno, se cambia el gobierno, este programa no esté supeditado al gobierno que entre", ha señalado entre aplausos.

🗒️✍️ Jaime Lorente recoge firmas por "La Revuelta"



Hacemos mucha broma con que nos van a echar pero se agradece mucho el cariño de todos los que nos veis y escribís ❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/bySz9vYwut — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2026

"Son todo firmas y firmas de larga vida a 'La revuelta", ha anunciado mostrando al presentador la cantidad de personalidades que han firmado a favor de la permanencia del programa en la programación de La 1. "Yo creo que es importante que cuando vengan los candidatos, pues esto que se lo enseñéis", ha sugerido el actor haciendo referencia a las futuras visitas de los candidatos a las elecciones generales que David Broncano ha propuesto para el próximo mes de campaña electoral.

Y el humorista no ha podido ocultar su sorpresa. "Pero son firmas reales, ¿eh? Son firmas reales, que esto está curradísimo, mira, mira", ha señalado el comunicador, leyendo la firma de un tal Pablo Iglesias, preguntando si correspondía o no al político. "Bueno, hay cosas que no puedo desvelar. Se han buscado firmas para un poco proponer que 'La Revuelta' continúe, pase lo que pase", se ha limitado a contestar el intérprete mientras Broncano mostraba su agradecimiento.

"Yo me pongo un poquito serio con esto", ha explicado entonces Jaime Lorente, sincerándose de lleno sobre la importancia del espacio de entrevistas de David Broncano. "Ya está bien también que la cultura nos veamos tan jodidos con tanto cambio. Y en este programa especialmente se le da mucha partida, mucha voz a sectores y a gente que en otros lugares es imposible de hacer", ha reivindicado el invitado de este martes,

Así, el presentador no ha dudado en pronunciarse sobre la verdadera incertidumbre que está viviendo el equipo de 'La Revuelta'. "Aquí llevamos meses haciendo bromas sobre si nos echan o no pero parece que lo hacemos de cachondeo, pero claro... Aquí trabajan 90 personas con sus familias y sería una putada. A parte, creo que hacemos un buen programa independientemente de todo", ha celebrado entre aplausos.

A su vez, Jaime Lorente ha compartido su vaticinio sobre qué ocurrirá en la próxima cita en las urnas. "Yo no tengo ni idea, pero me quedo con lo que dice Antonio Resines: que nos cuiden", ha señalado entre una ovación del público. "Ya está bien de que nos jodan unos y otros, los de enmedio, los de al lado... Que haya una serie de cosas básicas y se pongan de acuerdo de una puta vez", ha señalado el actor lanzando un mensaje a la clase política.