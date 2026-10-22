Iván Redondo rectifica a Susanna Griso por lo que aludió sobre él en 'El Hormiguero' ante las elecciones generales

Pablo Motos recibió este miércoles 21 de octubre en 'El Hormiguero' la visita de Susanna Griso. La presentadora de 'Espejo Público' y el conductor del programa analizaron algunos asuntos de actualidad, marcados por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el tema que centró la mayor parte de la entrevista.

Entre otras cosas, ambos abordaron la aparición de Pedro Sánchez junto a Begoña Gómez en un acto de precampaña en Fuenlabrada (Madrid). En opinión de Susanna Griso, los partidos recurren cada vez más a las emociones para conseguir movilizar a sus votantes, sobre todo a los más indecisos: "Yo creo que cada vez más las campañas son muy emocionales, se juegan más en el terreno de los sentimientos que en el raciocinio".

La periodista catalana también se mojó y dio su vaticinio sobre lo que pasará en los comicios generales, así como qué cree que hará Pedro Sánchez si, según apuntan todas las encuestas, PP y Vox logran formar gobierno: "En general las encuestas a lo que están apuntando es que va a haber una victoria del Partido Popular y Vox, los sitúan por encima de los 200 escaños. Un poco la duda es cómo se reparten".

Y es que hay dos factores determinantes: "Si Vox consigue 70 escaños y de alguna manera acaba siendo más determinante en ese futuro gobierno de coalición y si el Partido Popular se queda en 120 o en 140, para el PP evidentemente sería mucho más cómodo gobernar a partir de los 140 escaños. Esto es lo que creo que se está dirimiendo", señaló Susanna Griso.

La predicción de Susanna Griso sobre lo que hará Pedro Sánchez tras las elecciones

Respecto a qué pasará con el líder de los socialistas, la presentadora de 'Espejo Público' apuntó a la teoría de Iván Redondo: "En el caso de Pedro Sánchez, y ahí me va a reñir Iván Redondo, pero la 'teoría Redondo' de… 'puede pasar que si Sánchez fagotiza la izquierda de su izquierda y moviliza apelando al voto útil, sobre todo en esas provincias que reparten 3, 4, 5 escaños, puede que acabe teniendo más votos que el Partido Popular'".

"Esta es la aspiración que tendría Pedro Sánchez y lo que está haciendo correr en Ferraz, para que parezca que la partida no está perdida y entonces él estaría encabezado para legitimar una futura oposición, quedarse como líder de la oposición. Yo creo que él, realmente está pensando en el día después", aseguró Susanna Griso a Pablo Motos.

El futuro de Pedro Sánchez tras las elecciones según @susannagriso #SusannaGrisoEH pic.twitter.com/zHtMM7DPqw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 21, 2026

La respuesta con matización de Iván Redondo y la réplica de Susanna Griso

Este jueves, el propio Iván Redondo ha querido corregir a la presentadora y su 'jefa' pues cabe recordar que el que fuera asesor de Pedro Sánchez tiene una sección en 'Espejo Público'. "No es teoría Susanna Griso. El Consorcio PP-Vox son vasos comunicantes. Nunca han estado ni en 210-200 escaños. Están en 186 con mayoría. El PP hoy es segunda fuerza con menos de 120 diputados. El @PSOE es primero ganando las elecciones. Vox saca más del doble de sus 33 actuales. Faltan 6 domingos", ha defendido el consultor.

No es teoría @susannagriso 😘@EspejoPublico @El_Hormiguero @antena3com

El Consorcio PP-Vox son vasos comunicantes. Nunca han estado ni en 210-200 escaños. Están en 186 con mayoría. El PP hoy es segunda fuerza con menos de 120 diputados. El @PSOE es primero ganando las… — Iván Redondo (@thewarroomblog) October 22, 2026

Y tras la corrección de Iván Redondo, Susanna Griso ha querido seguir defendiendo su postura y lo que explicó a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. "Dejando fuera el CIS (que es el único que da al PSOE por delante con 34% vs 22,2% PP), la media ponderada de encuestas privadas de octubre otorga a PP y VOX más de 200 escaños, pero no te voy a discutir a ti la demoscopia", ha sentenciado la presentadora.

Dejando fuera el CIS (que es el único que da al PSOE por delante con 34% vs 22,2% PP), la media ponderada de encuestas privadas de octubre otorga a PP y VOX más de 200 escaños, pero no te voy a discutir a ti la demoscopia. https://t.co/OUmABeSEcG — Susanna Griso (@susannagriso) October 22, 2026

Susanna Griso sobre la crisis de la vivienda: "He intentado buscar vivienda en Barcelona y no la he encontrado"

Otro de los temas que se abordó en 'El Hormiguero' fue la huelga general convocada para el 11 de noviembre, a las puertas de la campaña electoral. La invitada defendió el derecho de los sindicatos a movilizarse, y reconoció que existen motivos para protestar por lo salarios, que considera insuficientes. Sin embargo, no le parece del todo bien que la convocatoria se produzca justo ahora: "No puedo estar más de acuerdo con los motivos del enfado y de salir a las calles. Los sueldos siguen siendo los mismos de hace 30 años, pero estos motivos llevan ahí más de ocho años. Lo llamativo es que sea justo en ese momento cuando se convoque la huelga".

Respecto a la situación de la vivienda, el problema principal que ha llevado a la gente a movilizarse, la periodista explicó a Pablo Motos que "yo he intentado buscar vivienda en Barcelona y sinceramente no la he encontrado. Me he dado cuenta de que ya funciona a base de casting. Es decir, o tu tienes a alguien que va y acude por ti y, de alguna manera, te pone el primero de la fila, o es casi imposible". "Buscaba una vivienda para estudiante y era difícil", lamentó Susanna Griso en el programa de Antena 3.

Según la comunicadora, el problema es que "ha caído el número de pisos de alquiler de una forma brutal, no se construye apenas vivienda… Me pongo en la piel de alguien que no tenga una nómina, que no pueda avalar un contrato indefinido… ¿En qué condiciones una persona vulnerable, con hijos e inmigrante va a encontrar una vivienda?". "Se está construyendo menos vivienda que nunca. Hay que ampliar la oferta. Hay mucha burocracia. Son muchos impedimentos y hemos ido de un extremo a otro. Necesitamos un mínimo de 700 mil viviendas. Para que eso pase tienen que cambiar demasiadas cosas", sentenció Susanna Griso.